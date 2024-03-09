المرتب هيوصل 12 ألفا .. زيادة جديدة في الأجور لتلك الفئات

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية حول تفاصيل قرار الزيادة الجديدة فى أجور العاملين بالدولة، حيث سيصل الراتب إلى ١٢ ألف جنيه.

حيث تسعى الحكومة إلى تحسين ظروف المواطنين فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة،

لذلك وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يقضي بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية.



وهذه الخطوة تعكس اهتمام الحكومة بتحسين ظروف العمل وضمان حقوق العمال والموظفين.

كما تهدف إلى تحسين فرص العمل وتحقيق التوازن في مستوى الدخل.

لانه من المعروف أن الحد الأدنى للأجور يسهم في تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، ويوفر لهم معيارًا أدنى للعيش الكريم ويساعدهم فى تحسين جودة حياتهم.

كما يعزز الإنفاق ويعزز دور العمال كمحرك للاقتصاد.



