عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

رسائل الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية

"مش هنفرط في أرضنا" .. ماذا قال الرئيس عن غزة وتكلفة الإعمار

ندى باهي مذيعة صدى
ندى باهي مذيعة صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية خاصة حول أبرز تصريحات سيادة الرئيس السيسي اليوم خلال الندوة التثقيفية ال 39 بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.


شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 بمناسبة الاحتفال بـ يوم الشهيد والمحارب القديم، تخليدًا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التي قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن وقام سيادة الرئيس بتكريم أسر الشهداء خلال فعاليات الندوة .


كما قام سيادة بإلقاء كلمة خلال الندوة  أكد من خلالها إن التاريخ سيقف أمام معجزة كبرى حققها المصريون خلال السنوات الماضية وانه لن يمضي وقت طويل حتى ينعم المصريون بحصاد جهدهم وصبرهم.

وقال أيضا  إن البعض تحدث عن إمكانية استضافة مصر للشعب الفلسطيني في غزة، ولكننا لن نخون دماء شهدائنا، والأرض أرضنا ومسئولون عن حمايتها مؤكدا ايضا اننا لا يمكننا خيانة الفلسطينيين والموافقة على تهجيرهم من أراضيهم”.

الرئيس السيسي الندوة التثقيفية غزة فلسطين يوم الشهيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد طرح شهادة 30%.. إجراء جديد من البنك الأهلي لعملائه.. ما هو؟

مجدي عبد الغني يطرح تساؤلا بشأن مصطفى شوبير

ميدو: الزمالك أخطأ فى التعاقد مع هذا اللاعب.. ومحمود علاء يستحق فرصة

هجوم ناري من رضا عبدالعال ضد إمام عاشور بسبب احتفاله أمام الزمالك

البرلمان يزف بشرى سارة بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص

مفاجأة تنتظر سوق الصرف في مصر| أول تعليق من الرئيس السيسي على التعويم

متى أول رمضان 2024؟.. ليس يوم الإثنين فانتبه ولا تضيع ساعاته الأولى

صدمة في الزمالك بسبب أحمد سيد زيزو

ترشيحاتنا

"مش هنفرط في أرضنا" .. ماذا قال الرئيس عن غزة وتكلفة الإعمار

المرتب هيوصل 12 ألفا .. زيادة جديدة في الأجور لتلك الفئات

خبير اقتصادي يزف بشرى: الأسعار ستنخفض قريبا

دعاء آخر شعبان ودخول رمضان.. أكثر من الابتهال إلى الله عز وجل

استقالة ثاني أعلى مسؤول في مفوضية الانتخابات الهندية بشكل مفاجئ

«ميلوني» تتمسك بتوصيفها «الذكوري»|صدمة في إيطاليا بسبب عدد حوادث قتـ ـل النساء|تقرير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشطاء يمزقون لوحة بلفور في بريطانيا للفت الانتباه إلى دماء الفلسطينيين

بمكياج جذاب .. ياسمين صبري تبهر متابعيها بأناقتها في الطائرة |شاهد

تراجع مبشّر لكل بيت قبل رمضان 2024 | أسعار غير متوقعة للحوم .. التفاصيل والأسباب

عالم المصريات حسين عبد البصير: "الأساطير المصرية القديمة" موسوعة عن الديانة وكل ما يتعلق بمعتقدات القدماء| حوار

فيديو

رمضان 2024| mbc تطرح البرومو الرسمي لبرنامج "رامز جاب أخره"

تعالي اقفي جنبه.. لفتة إنسانية للسيسي مع زوجة بطل في يوم الشهيد

مسلسلات رمضان 2024| جريمة قتل وظهورها بالسجن ودخولها قبر.. أبرز لقطات برومو "سر إلهي"

السقا ولطفي وباسم يطرحون أغنية مهرجان العتاولة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

اﻟﻤﺰﻳﺪ