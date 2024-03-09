"مش هنفرط في أرضنا" .. ماذا قال الرئيس عن غزة وتكلفة الإعمار

رسائل الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية خاصة حول أبرز تصريحات سيادة الرئيس السيسي اليوم خلال الندوة التثقيفية ال 39 بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.



شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 بمناسبة الاحتفال بـ يوم الشهيد والمحارب القديم، تخليدًا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التي قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن وقام سيادة الرئيس بتكريم أسر الشهداء خلال فعاليات الندوة .



كما قام سيادة بإلقاء كلمة خلال الندوة أكد من خلالها إن التاريخ سيقف أمام معجزة كبرى حققها المصريون خلال السنوات الماضية وانه لن يمضي وقت طويل حتى ينعم المصريون بحصاد جهدهم وصبرهم.

وقال أيضا إن البعض تحدث عن إمكانية استضافة مصر للشعب الفلسطيني في غزة، ولكننا لن نخون دماء شهدائنا، والأرض أرضنا ومسئولون عن حمايتها مؤكدا ايضا اننا لا يمكننا خيانة الفلسطينيين والموافقة على تهجيرهم من أراضيهم”.