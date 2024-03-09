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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تداعيات هجمات الحوثيين على السفن بالبحر الأحمر تنذر بحرب محتملة تقودها أمريكا

صدى البلد

في أعقاب سلسلة من الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار التي نفذها الحوثيون، يتحدث المحلل العسكري الشهير، شون بيل، عن تداعيات هذه الهجمات والرد المحتمل من الولايات المتحدة.

وتشير التقارير الأولية إلى أن الهجمات الأخيرة استهدفت كلاً من السفن التجارية والعسكرية، حيث أعلن متحدث باسم الحوثيين مسؤوليته عن عمليتين منفصلتين. يُزعم أن الهجوم الأول كان يستهدف ناقلة البضائع السائبة الأمريكية، "Propel Fortune"، على الرغم من أن الصواريخ المضادة للسفن أخطأت السفينة، ولم تسفر عن أي أضرار أو إصابات. وفي وقت لاحق، شن الحوثيون هجومًا ثانيًا استهدف مدمرات عسكرية أمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن، شارك فيه 37 طائرة بدون طيار، وفقًا للمتحدث باسم الحوثيين.

وفي تأكيد الهجمات، أكدت البحرية الأمريكية أنها صدت الهجمات باستخدام مزيج من الأسلحة المحمولة على السفن والطائرات المقاتلة. على الرغم من الضربات العسكرية السابقة التي شنتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضد القدرات العسكرية للحوثيين، فإن الهجمات الأخيرة تؤكد مرونة قوات الحوثيين في الحفاظ على قدرتها على ضرب السفن التجارية.

ومع ذلك، يقدم المحلل العسكري شون بيل وجهة نظر واقعية حول احتمال حدوث المزيد من التصعيد. ويشير بيل إلى أنه يبدو من غير المحتمل أن تسعى الولايات المتحدة إلى التصعيد إلى حرب واسعة النطاق ضد الحوثيين. وهذا الموقف ملحوظ بشكل خاص نظراً للشرط المعلن الذي وضعه الحوثيون لوقف هجماتهم: إنهاء صراع إسرائيل مع حماس.

وتأتي هذه الهجمات وسط تصاعد التوترات في المنطقة، مع استمرار الصراعات في اليمن وغزة ومناطق أخرى. ولا يزال الوضع مائعا، مع استمرار الجهود الدبلوماسية لتهدئة التوترات ومنع المزيد من العنف.

 

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