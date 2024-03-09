محمد رياض: شرف كبير المشاركة في احتفالية يوم الشهيد.. فيديو

علق الفنان محمد رياض، على مشاركته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، والتي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الفنان محمد رياض، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "نحتفل بيوم الشهيد بالفخر وليس بالدموع"، لافتا: "سعيد بمشاركتي في يوم الشهيد".

وأضاف: "يوم الشهيد هو يوم مهم جدا لنا، وهو يوم عرفان وتقدير لأبطالنا الذين ضحوا بحياتهم من أجل البلد"، موضحا: "مشاركتي في الاحتفالية شيء أسعدني وشرف لي وجودي في الاحتفالية".

وأشار الفنان محمد رياض،: "الشئون المعنوية بالقوات المسلحة المصرية قدمت شغل كبير جدا إعلاميا، وتواصلوا معي ووقع الاختيار عليا للمشاركة في الاحتفالية".