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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد رياض: شرف كبير المشاركة في احتفالية يوم الشهيد.. فيديو

الفنان محمد رياض
الفنان محمد رياض

علق الفنان محمد رياض، على مشاركته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، والتي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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مهما كان التمن لازم مصر تعيش|كلمات محمد رياض خلال يوم الشهيد

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محمد رياض لـ صدى البلد: أعود للصعيدي بعد غياب وأتمنى يعجب المشاهدين

وقال الفنان محمد رياض، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "نحتفل بيوم الشهيد بالفخر وليس بالدموع"، لافتا: "سعيد بمشاركتي في يوم الشهيد".

وأضاف: "يوم الشهيد هو يوم مهم جدا لنا، وهو يوم عرفان وتقدير لأبطالنا الذين ضحوا بحياتهم من أجل البلد"، موضحا: "مشاركتي في الاحتفالية شيء أسعدني وشرف لي وجودي في الاحتفالية".

وأشار الفنان محمد رياض،: "الشئون المعنوية بالقوات المسلحة المصرية قدمت شغل كبير جدا إعلاميا، وتواصلوا معي ووقع الاختيار عليا للمشاركة في الاحتفالية".

الفنان محمد رياض محمد رياض الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية يوم الشهيد الشئون المعنوية الشئون المعنوية بالقوات المسلحة

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