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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الولد اتعلق .. إنقاذ شخص من أزمة على ارتفاع كبير فى جبل بالمعادى

انقاذ الطالب
انقاذ الطالب

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بالإشتراك مع قوات الأمن المركزى تنجح فى إنقاذ أحد الأشخاص عقب تعثره أعلى سفح جبل بإحدى المحميات.

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بتعثر (طالب) حال سيره أعلى سفح جبل بإحدى المحميات بدائرة قسم شرطة المعادى، أثناء مشاهدته لمارثون سير بتلك المنطقة مما أدى لإحتجازه بمنتصف الجبل على إرتفاع 10 أمتار عن سطح الأرض وعدم قدرته على النزول أو الصعود . 

 على الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بالإشتراك مع قوات من قطاع الأمن المركزى ، وتم إنقاذه وإنزاله دون إصابات . 

 ومن جانبهم تقدم أهلية الطالب بالشكر للأجهزة الأمنية على سرعة الإستجابة والتعامل الفورى مع الموقف.

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والإستجابة الفورية مع البلاغات والحوادث الطارئة . 

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