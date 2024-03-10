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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ماس كهربائي يشعل النيران في كافية بمدينة نصر.. صور

الكافية اتفحم
الكافية اتفحم

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة علي حريق نشب داخل كافية بمنطقة السويسري في مدينة نصر .

تلقت غرفة عمليات حي شرق مدينة نصر بلاغاً بنشوب حريق داخل كافيه في عمارات السويسرى أ .

وتابع اللواء أحمد جودة رئيس حي شرق مدينة نصر البلاغ بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية والحماية المدنية، وتمكنت القوات بإشراف اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على الحريق قبل ان يمتد لباقي المحال والمساكن المجاورة للكافية المحترق .

ولا يوجد أي خسائر فى الأرواح أو مصابين ، وتبين من الفحص المبدئي أن ماس كهربائي وراء نشوب الحريق، تم تحرير محضر ، وجاري العرض علي النيابة العامة للتحقيق .

الحماية المدنية السيطرة على حريق القاهرة قوات الحماية المدنية ماس كهربائي نشوب حريق مدينة نصر

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