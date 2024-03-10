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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بخطوات بسيطة تحافظ على لونه.. طريقة عمل الفول المدمس

الفول
الفول

لم يتبقي على رمضان سوي أيام قليلة، ويعتبر الفول الوجبة الأساسية فى السحور، ولكن يظل تدميس الفول فى المنزل مشكلة تؤرق بعض السيدات.. إليك طريقة عمل الفول المدمس بخطوات تحافظ على لونه، للشيف سلمي موسي .

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المكونات لعمل الفول المدمس

كوب واحد من الفول المدمس
3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون
1 بصلة متوسطة الحجم، مفرومة
2 فصوص ثوم، مهروسة
ملعقة صغيرة من الكمون
ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة
ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر المطحون (اختياري)
ملعقة صغيرة من الملح
ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج
ماء ساخن


طريقة عمل الفول المدمس

انقعي الفول المدمس في ماء دافئ لمدة 8-12 ساعة، أو يمكنك استخدام الفول المعلب إذا كان ذلك أسهل لك.

في قدر عميق، سخني زيت الزيتون على نار متوسطة. أضف البصل المفروم وقلبه حتى يصبح شفافًا وطريًا.

أضف الثوم المهروس وقلبه لمدة دقيقة حتى ينتشر العطر.

أضف الفول المدمس المنقوع وقلبه مع البصل والثوم لمدة دقيقتين.

أضف الكمون والكزبرة المطحونة والفلفل الأحمر المطحون (إذا ترغب في إضافة التوابل الحارة) والملح. قلب المكونات جيدًا حتى تتداخل النكهات.

أضف الماء الساخن بحيث يغطي الفول المدمس بشكل جيد، ثم غطِّ القدر واتركه على نار هادئة لمدة 1-2 ساعة حتى ينضج الفول ويصبح طريًا.

قبل أن تنتهي مدة الطهي، أضف عصير الليمون الطازج وقلب المكونات مرة أخرى.

اختبري نضج الفول عن طريق محاولة تكسير حبة فول بين أصابعك. إذا كانت تنكسر بسهولة، فهذا يعني أن الفول جاهز.

قدمي الفول المدمس الدافئ وزيِّنه ببعض الزيت الزيتون والبقدونس المفروم (اختياري).

باتباع هذه الخطوات، ستحافظي على لون الفول المدمس، ويكون لديك طبق شهي ومغذي. يمكنك تقديمه كوجبة إفطار أو وجبة خفيفة أو جانبًا للوجبات الرئيسية.

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