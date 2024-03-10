رسميا.. زيزو خارج معسكر منتخب مصر

قال المعلق الرياضي، مدحت شلبي إن أحمد سيد زيزو نجم نادى الزمالك والمنتخب أصبح خارج معسكر منتخب مصر، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة القمة .

وأضاف مدحت شلبي عبر برنامج يا مساء الأنوار على قناة mbc أن أحمد سيد زيزو أصبح خارج معسكر منتخب مصر بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة القمة خاصة وخرج من المباراة وشارك شيكابالا بديلا له.

وتابع مدحت شلبي: وضع اللاعب قدمه في جبيرة ومدة غيابه عن الفريق 3 أسابيع، وسيخضع اللاعب لأشعة لتحديد مدى الإصابة والاطمئنان على أوتار الركبة.

وأكد شلبي أن الجهاز الفني لمنتخب مصر تواصل مع الجهاز الفني لنادي الزمالك لمعرفة مدى الإصابة التي تعرض لها.