أحمد موسي يعاتب شيكابالا: «اللي حصل ده مايصحش»

علق الإعلامي أحمد موسى على فوز النادي الأهلي أمس، على نادي الزمالك بنهائي كأس مصر: أن هدف إمام عاشور في الزمالك صحيح تمامًا وهذا ما أوضحته تقنية الفيديو، مشيدًا بما قدمه اللاعب إمام عاشور في مباراة الأمس بنهائي كأس مصر أمام الزمالك.

وأشاد الإعلامي أحمد موسى أيضًا بحارس الأهلي مصطفى شوبير؛ على أدائه الجيد في المباراة، وتصديه لفرص كبيرة كان من الممكن أن تسكن الشباك، معلقًا: قدم مباراة على أعلى مستوى.



وعلق أيضا على هدف اللاعب محمد مجدي قفشة نجم الأهلي في الدقائق الأخيرة للمباراة، قائلا: «قاضية قاضية يعني، قفشة متعود على القاضية، والجول مزيكا؛ وكان كوبري بين قدمي لاعب الخصم؛ عواد ماعرفش يعملها حاجة».

وتابع ؛ عتابًا على اللاعب محمود عبدالرازق شيكابالا على ما بدر منه عقب المباراة مباشرة مع جماهير النادي الأهلي، معلقًا: «اللقطة ديماتخرجش من شيكابالا ولا من أي حد، واللي حصل ده ميصحش ولا يليق بالروح الرياضية بين الفريقين».