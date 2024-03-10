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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن: ضرر نتنياهو أكثر من نفعه والعمل في رفح خط أحمر

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

هاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مقابلة أجراها مع شبكة NBC، اليوم الأحد، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بسبب طريقة إدارته الحرب في قطاع غزة.

وقال بايدن خلال المقابلة إن "نتنياهو يؤذي إسرائيل أكثر مما يساعدها"، وأضاف أنه يجعل دول العالم تقف ضدها.

وعن الحرب في غزة، والتحرك المتوقع في مدينة رفح، قال بايدن: "عليه أن ينتبه إلى حياة المدنيين الذين يقتلون في غزة".

وأضاف أن لديه أيضا خطوطا حمراء، فيما يخص العملية العسكرية في مدينة رفح، وأكد أنه "لن يتوقف أبدا عن الدعم العسكري لإسرائيل"، وأنه "لا خط أحمر" في هذا الجانب.

ورجح بايدن أن وقف إطلاق النار في غزة قبل شهر رمضان أمر وارد، وقال إنه يتطلع إلى زيارة إسرائيل مرة أخرى وإلقاء كلمة أمام الكنيست.

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