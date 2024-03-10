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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

«الصحة» تنظم مؤتمر مستشفى مدينة نصر الدولي الرابع لأمراض المخ والأعصاب

صدى البلد

نظمت وزارة الصحة والسكان، مؤتمر مستشفى مدينة نصر الدولي الرابع لأمراض المخ والأعصاب، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بالتعاون مع الجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب.

 

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن فعاليات المؤتمر أقيمت على مدار 3 أيام، وشملت تقديم ورش عمل تدريبية ونقاشية في مجال طب وجراحة المخ والأعصاب، وذلك بهدف الارتقاء بمهارات الأطباء العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي، وإطلاعهم على أحدث طرق علاج أمراض المخ والأعصاب، وخاصة الجلطات الدماغية، والتصلب المتعدد، والتيبس العضلي، واعتلال كهرباء المخ.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن المؤتمر يأتي في ضوء اهتمام وزارة الصحة والسكان، بالتعليم الطبي المستمر على مستوى محافظات الجمهورية، سعيا إلى تقديم خدمة طبية ذات كفاءة وجودة عالية، مؤكداً أهمية المؤتمر في خلق مساحة نقاشية وحوارية بين الأطباء بما يساهم في تبادل الخبرات بمجال عملهم الصحي، موضحاً أن المؤتمر جاء بالتزامن مع احتفال الهيئة بمرور 60 عاماً على إنشائها.

فيما أشارت الدكتورة فاتن عمارة مدير إدارة التدريب بالهيئة، إلى الدعم الكبير الذي تقدمه وزارة الصحة، لهيئة التأمين لتوفير أفضل البرامج التدريبية لأطبائها، موضحة أن الهيئة تتابع باستمرار مدى رضاء الحاضرين عن الورش العلمية والتدريبية المقدمة لهم، وما يحتاجونه من برامج علمية حديثة ويجري العمل على توفيرها.

نوه الدكتور كريم بركات مدير عام مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي، إلى أن اليوم الختامي من فعاليات المؤتمر، تطرق إلى إلقاء الضوء على أحدث طرق العلاج المكتشفة عالميا في أمراض المخ والأعصاب مثل «ضمور العضلات والضمور العضلي الشوكي والتصلب المتعدد والسكتات الدماغية والصرع المستعصي» للاستفادة منها لتقديم خدمه متميزة لمرضى التأمين الصحي، حيث توفر الهيئة أغلب العلاجات والإجراءات التداخلية لمرضاها من منتفعي التأمين الصحي.

الصحة

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