في بث مباشر.. الإفتاء: إعلان هلال رمضان 2024 اليوم بعد صلاة المغرب

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنها تستطلع هلال شهر رمضان 2024 اليوم الأحد.

وقالت فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، نلتقي اليوم فى بث مباشر بعد صلاة المغرب لإعلان نتيجة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك.

دعاء رؤية هلال شهر رمضان

اللهم أهله علينا باليمن والبركات.

دعاء قبل دخول رمضان

اللهم بلغنا رمضان وأنت راضٍ عنا

اللهم أرزقنا ليلة القدر اللهم ارزقنا ليالي رمضان.

10 نصائح لاستقبال رمضان

1) افتح صفحة جديدة فى رمضان مع ربك ونفسك ومع الناس.

2) اهجر الذنوب كلها واتركها لله ستجد حلاوة ذلك فى قلبك.

3) رتب أوقاتك واملأها بما ينفعك فى الدنيا والآخرة.

4) حافظ على الصلوات المفروضة فى أوقاتها مع أهل بيتك.

5) صاحب القرآن فى شهر القرآن، وليكن وردك من القرآن الكريم قراءة جزء أو أكثر كل يوم.

6) لا تترك الدعاء وخصوصًا عند الإفطار فإن لك دعوة مستجابة كل يوم.

7) أكثر من النوافل والصلاة والصدقة وجبر الخواطر.

8) عليك بكثرة ذكر الله تعالى من استغفار وصلاة وسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حيثما تجد قلبك.

9) احرص على صلاة القيام ومناجاة أرحم الراحمين، خاصة فى أوقات الأسحار قبيل الفجر.

10) اسجد واقترب فأكثر من السجود فهو سبب فى زوال الهم وتنوير القلب.