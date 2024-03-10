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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

في بث مباشر.. الإفتاء: إعلان هلال رمضان 2024 اليوم بعد صلاة المغرب

صدى البلد

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنها تستطلع هلال شهر رمضان 2024 اليوم الأحد.  

 

وقالت فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، نلتقي اليوم فى بث مباشر بعد صلاة المغرب لإعلان نتيجة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك.

دعاء رؤية هلال شهر رمضان 

اللهم أهله علينا باليمن والبركات.

تبدأ من الليلة.. صلاة التراويح كم ركعة وطريقة أدائها خطوة خطوة

للرجال.. احذر هذا الفعل فى نهار رمضان يوجب عليك قضاء اليوم

دعاء قبل دخول رمضان 

اللهم بلغنا رمضان وأنت راضٍ عنا

اللهم أرزقنا ليلة القدر اللهم ارزقنا ليالي رمضان.

دعاء آخر يوم فى شعبان .. ودعه بهذه الكلمات

إبدأها صح.. أسهل طريقة لختم القرآن في رمضان

هل يُقبل صيام من لا يصلي في رمضان ؟

أدعية مستجابة قبل قدوم شهر رمضان.. رددها حتى أذان المغرب اليوم

10 نصائح لاستقبال رمضان 

1) افتح صفحة جديدة فى رمضان مع ربك ونفسك ومع الناس.

2) اهجر الذنوب كلها واتركها لله ستجد حلاوة ذلك فى قلبك.

3) رتب أوقاتك واملأها بما ينفعك فى الدنيا والآخرة.

4) حافظ على الصلوات المفروضة فى أوقاتها مع أهل بيتك.

5) صاحب القرآن فى شهر القرآن، وليكن وردك من القرآن الكريم قراءة جزء أو أكثر كل يوم.

6) لا تترك الدعاء وخصوصًا عند الإفطار فإن لك دعوة مستجابة كل يوم.

7) أكثر من النوافل والصلاة والصدقة وجبر الخواطر.

8) عليك بكثرة ذكر الله تعالى من استغفار وصلاة وسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حيثما تجد قلبك.

9) احرص على صلاة القيام ومناجاة أرحم الراحمين، خاصة فى أوقات الأسحار قبيل الفجر.

10) اسجد واقترب فأكثر من السجود فهو سبب فى زوال الهم وتنوير القلب.

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في بث مباشر.. الإفتاء: إعلان هلال رمضان 2024 اليوم بعد صلاة المغرب


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