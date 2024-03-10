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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء أخر يوم فى شعبان .. ودعه بهذه الكلمات

صدى البلد

دعاء أخر يوم فى شعبان أصبح دعاء أخر يوم فى شعبان محل بحث الكثيرين عبر محرك البحث العالمي جوجل، وذلك فى اخر يوم فى شعبان، حيث يتبقى على رمضان ساعات قليلة ويبدأ شهر الرحمة والمغفرة، ومن الأمور التي يكثر البحث عنها فى هذا اليوم هو دعاء أخر يوم فى شعبان، وذلك قبل دخول شهر رمضان المبارك، ولعلّ غالب الدعاء في هذه الأيّام يكون دعاء استقبال لشهر رمضان الكريم، ويقدم موقع صدى البلد دعاء أخر يوم في شعبان .

دعاء أخر يوم فى شعبان 

اللهم بارك لنا فيما تبقى من شعبان وبلغنا رمضان

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دعاء اخر يوم فى شعبان 

اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من عبادك الصالحين القانتين المستغفرين المقربين، واجعلنا فيه من المتوكلين عليك الفائزين لديك المقربين إليك وزحزحني فيه عن موجبات سخطك، اللهم أعنا على صيامه وقيامه بتوفيقك يا هادي المضلين وقربني إليك برحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام، اللهم حبب إليّ الإحسان وكرّه إليّ الفسوق والعصيان وحرم على السخط والنيران بعونك يا غياث المستغيثين.

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دعاء اخر يوم فى شعبان قصير 

اللهم بارك لنا وللمسلمين في صوم شهر رمضان وأعنا فيه وفي غيره على الصيام والصلاة والقيام وعلى تلاوة القران، واقطع عنا حزب الشيطان وزحزحنا عن النيران، وامنن علينا بالتوبة والغفران والقبول والرضوان وحبب إلينا الإيمان وزينة في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واسكنا اللهم الجنان وزوجنا من الحور العين الحسان واتنا من كل فاكهة زوجان في دارك دار السلام بمنك وفضلك وجودك وكرمك وإحسان لطفك يا ذا الجلال والإكرام، وارزقنا صيامه وقيامه وإتمامه وقبوله وتوفنا مع الأبرار، وصلى على سيدنا محمد سيد الأخيار.

دعاء أخر يوم فى شعبان مكتوب 

اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين أجمعين اللهم بلغني رمضان وأعني على صيامه وأحفظ لي والدي واحبتي اللهم اني اسألك حسن الخاتمة.

اللهم بلغنا رمضان وأعنا على الصيام والصلاة والقيام وقراءة القرآن.
اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين اللهم سلمه لنا وتسلمه منا صائمين قائمين يا رب العالمين.

الله يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مبدئ يا معيد يا فعال لما تريد أسألك بنور وجهك الذي ملئ الكون وعزك الذى لا يرام وملكك الذي لا يضام وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك ورحمتك التي وسعت كل شيء يا مغيث اغث السويس وأهلها بلغنا رمضان واجعل لنا من نصيب الأجر فيه الكثير.

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دعاء اخر يوم فى شعبان مستجاب 

اللهم ارزقنا صيام رمضان إيمانا واحتسابا يا كريم، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان
اللهم أهل علينا شهر رمضان المبارك بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعون على الصلاة والصيام وتلاوة القرآن.

اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان أيامًا عديدة وأعوامًا مديدة، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطاهرين.

رب اعف عن زلاتنا وعن ظلمنا لأنفسنا واغفر خطايانا وبدل ضيقتنا فرجا وسعادة وارحم والدينا واهلينا وبلغنا رمضان وانت راض عنا.

اللهم بلغنا رمضان واجعل لنا نصيبًا من كل خير تنزل فيه، بجودك الأجودين وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأداء شكرك واحفظنا فيه بحفظك يا أرحم الراحمين.

دعاء آخر شهر شعبان

اللهم بارك لنا في اخر يوم من شهر شعبان، وبلغنا شهر رمضان، وارزقنا صيامه إيمانا واحتسابا

اللهم هذا الشهر المبارك الذي انزل فيه القرآن جعلته هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قد حضر فسلمنا فيه وسلمه لنا وتسلمه منا في يسر منك وعافية يا من أخذ القليل وشكر الكثير اقبل منا اليسير.

اللهم بلغنا رمضان لـا فـاقـديـن إلـا مـفـقـود ديـن وأنت راض عنا يا ارحم الراحمين، اللهم وفقنا لصيامه وقيامه واجعلنا فيه من عتقائك من النار امين.

اللهم إني أسألك أن تجعل لي الى كل خير سبيلا ومن كل ما لا تحب مانعا يا ارحم الراحمين يا من عفا عني وعما خلوت به من السيئات يا من لم يؤاخذني بارتكاب المعاصي عفوك عفوك عفوك يا كريم.

اللهم إني أسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب عظم الذنب من عبدك فليحسن التجاوز من عندك يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة عفوك عفوك عفوك.

اللهم إني عبدك وأبن عبدك وأبن أمتك ضعيف فقير الى رحمتك وأنت منزل الغنى والبركة على العباد قهار مقتدر أحصيت أعمالهم وقسمت أرزاقهم وجعلتهم مختلفة ألسنتهم وألوانهم خلقا من بعد خلق ولا يعلم العباد علمك ولا يقدر العباد قدرك وكلنا فقير الى رحمتك فلا تصرف عني وجهك واجعلني من صالح خلقك في العمل والأمل والقضاء والقدر.

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