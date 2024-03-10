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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يفتتح معرض زفتى لأنشطة مشروع صحتهم مستقبلهم

محافظ الغربية
محافظ الغربية

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، معرض زفتى لأنشطة مشروع صحتهم مستقبلهم بمدرسة الشهيد طلبة السايح بنهطاي بمركز زفتى.

كما شارك المحافظ الأطفال فعاليات الأنشطة التوعوية للحفاظ على المياه، والصحة، والتغذية السليمة التي نظمتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ودعم من منظمة اليونيسف استمرا لدعم أنشطة التعلم مدى الحياة بمركز زفتي ،عقب انظمام مدينة زفتى لمدن التعلم (GNLC)، ضمن 64 مدينة من 35 دولة مختلفة في العالم، بحضور المهندس حمدي شطا رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية والمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، الأستاذ براهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى   .

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وبدأت الجولة بافتتاح معرض أنشطة مشروع صحتهم مستقبلهم بمشاركة طلاب 28 مدرسة بزفتى بعدد طالبين لكل مدرسة.

 وأشاد محافظ الغربية بالمعرض مشيرا إلى  أن المشروع ساهم بدرجة كبيرة في رفع الوعى لدى طلبة المدارس من خلال حزمة الأنشطة التي تم تنفيذها والتي تناولت كافة رسائل المشروع السته الخاصة بترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مصادرها من التلوث ، الاستخدام الأمثل لشبكة الصرف الصحي ، التغذية الصحية السليمة ، النظافة الشخصية والنظافة العامة ، التغيرات المناخية .
وانتقل المحافظ بعد ذلك لمشاهدة العروض الفنية للطلاب حيث شارك الطلاب في العرض الرياضي واغنية أبطال المياه، ومسرح تفاعلي للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه.

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وتابع المحافظ الجولة  بمشاركة الأطفال جانب من الأنشطة التوعوية التي تهدف إلى غرس سلوكيات إيجابية وقيم ترشيد المياه والحفاظ عليها بطريقة مشوقه وتحت إشراف مهندسي شركة المياه والمعلمين ، حيث تم توعية الطلاب من خلال ألعاب (السلم والثعبان ، انقذ الأرض ، التصنيف ، اختار الصح، الرسم والتلوين وغيرها من الألعاب التفاعلية).

وخلال نقاشه معهم وجه المحافظ الطلاب إلى أهمية نقل خبراتهم لأصدقائهم وأقاربهم والعائلة وتوعيتهم بأهمية المياه وطرق ترشيدها ، كما أوضح لهم أن الدولة تكرس كافة جهودها في سبيل الحفاظ على المياه من خلال المشروع القومي لتبطين الترع والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقليل الهدر من المياه والمحافظة على نظافتها .

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الجدير بالذكر أن مشروع صحتهم مستقبلهم، يستهدف 152مدرسة على مستوى المحافظة لتوعية 152 الف طالب ، بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم ، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، بالتعاون مع منظمة اليونسيف.

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