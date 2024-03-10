راجع الملعب.. أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن وسام أبو علي

كشف اللاعب أحمد حسن عن عودة وسام أبو علي للملاعب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا نهاية الشهر الحالي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن:"مصدر بالأهلي : وسام أبو علي سيكون جاهز طبيا لمباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا نهاية الشهر الحالي".

كشف اللاعب أحمد حسن عن طبيعة إصابة وسام أبو علي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن :"طبيب الأهلي : وسام أبو علي يعاني من شد من الدرجة الاولى أسفل العضلة الخلفية ويحتاج إلى أسبوعين لإعلان جاهزيته".

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي صدمة لجماهير الأهلي بشأن نجم الفريق وسام أبو علي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب مهيب عبد الهادي : وسام ابو علي يغيب عن الأهلي 21 يوم و لن يلحق بمباراه الزمالك.