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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء رؤية هلال رمضان 2024.. ردده الآن يفتح لك الأبواب المغلقة

دعاء رؤية هلال رمضان
دعاء رؤية هلال رمضان 2024

دعاء رؤية هلال رمضان 2024 أصبح دعاء رؤية هلال رمضان 2024 محل بحث الكثيرين ، وينتظر المسلمون فى العالم كله شهر رمضان بفارغ الصبر، ويبحث الكثير عن دعاء النبي قبل دخول رمضان، فالدعاء لبلوغ رمضان يعد من صور الإعانة على التهيئة الإيمانية والروحية، حيث تختلف نصوص الدعاء ومع اختلافها فمن لزم الدعاء بيقين وتضرع نال كلَّ خيرٍ وحصَّل كل مطلوب، ومن ابتعد عنه فقد كل شيء، ولن يجد غير بابه مَلجأ يلجأ إليه، لذا يقدم موقع صدى البلد  دعاء رؤية هلال شهر رمضان 1445.

دعاء رؤية هلال رمضان 2024

«اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ»

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دعاء النبي عند رؤية هلال رمضان

1- اللهم أهله علينا باليمن والبركات.

2- اللهم بلغنا رمضان وأنت راضٍ عنا.

3- اللهم ارزقنا ليلة القدر اللهم ارزقنا ليالي رمضان.

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دعاء رؤية هلال شهر رمضان 

اللهم بلغنا رمضان وأهله علينا بالأمن والإيمان.. وارفع عنا البلاء.. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين.

اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام، اللهم اجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا.

اللهم سلمنا لرمضان، وسلمه لنا، وتسلمه منا متقبلا، اللهم اجعله شهر عز للإسلام والمسلمين، واجعله شهر للنصر والتمجيد في كل مكان يا رب العالمين.

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دعاء رؤية هلال شهر رمضان 1445

اللهم ارحم من افتقدناهم في تلك الأيام المباركة وأسكِنْهم الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين.

اللهمَّ ارزقنا صيامَه وقيامَه وتلاوة القرآن فيه، اللهمَّ سلِّمْهُ لنا وتسلَّمْه منَّا وسلِّمْنا فيه وقد عفوت عنَّا وغفرت لنا، اللهمَّ اجعلنا من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، اللهمَّ إنَّك عفو كريم تحبُّ العفوَ فاعفُ عنَّا، يا من تسمع الأصوات وإن خفيت، وتقضي الحاجاتِ وإن عظمت، وتجيب الدعوات وإن ثقلت، وتغفر الزلات وإن كثرت، اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام.

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دعاء دخول شهر رمضان 

اللهم بلغنا رمضان وسماع التراويح ودعوات المصلين ودموع الخاشعين وختم القرآن الكريم.

اللهم بلغنا رمضان بلوغا يغير حالنا إلى أحسنه ويُهذب نفوسنا ويُطهر دواخلنا بلوغ رحمة ومغفرة وعتق من النار.

ربي أدخل شهر رمضان علينا وأنت راض عنا واجعله شھرا تتبدل فيه ذنوبنا إلى حسنات وهمومنا إلى أفراح وأحلامنا إلى واقع.

اللهم لا تحرمنا رمضان وخير ما عندك بسوء ما عندنا اللهم يا محسنا إلينا قبل أن نسأل لا تخيب آملنا فيك ونحن نسأل اللهم ما مننت به علينا فتمم وما أنعمت به علينا فلا تسلب وما سترته علينا فلا تهتك وما علمته منا فاغفره لنا.

اللهم إنا نسألك أن تبلغنا رمضان وكلمة الإخلاص في الغضب والرضا ونسألك القصد في الفقر والغنى ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بالعيش ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين  آمين.

اللهم بلغني وبلغ عائلتي ومن أحب والمسلمين سماع التراويح ودعوات المصلين وختم القرآن اللهم بلغنا شهر رمضان ونحن في أحسن حال.

الله يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مبدئ يا معيد يا فعال لما تريد أسألك بنور وجهك الذي ملئ الكون و عزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك ورحمتك التي وسعت كل شي يامغيث اغث السويس وأهلها بلغنا رمضان واجعل لنا من نصيب الأجر فيه الكثير.

اللهم اغفر لي والدي وللمسلمين اجمعين اللهم بلغني رمضان واعني على صيامه واحفظ لي والدي واحبتي اللهم اني اسألك حسن الخاتمة.

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