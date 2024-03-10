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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الآلاف يتظاهرون في أمستردام ضد زيارة الرئيس الإسرائيلي

صدى البلد

تظاهر آلاف الأشخاص أمام متحف المحرقة في العاصمة الهولندية أمستردام ضد زيارة رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج، الذي وصل بدعوة من ملك هولندا فيليم ألكسندر للمشاركة في حفل افتتاح المتحف الوطني للمحرقة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنه بمناسبة الزيارة وبسبب التحذيرات، ستقوم وحدة الأمن الشخصي التابعة للشاباك بتعزيز الإجراءات الأمنية بشكل كبير لهرتسوج خلال هذه الزيارة.
وأصدر المتحف بيانا لوسائل الإعلام، قال فيه إنه الدعوة وجهت إلى "هرتسوج" قبل هجوم الـ 7 من أكتوبر الماضي، وما تلاه من عدوان إسرائيلي مدمر على غزة، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز".

وجاء في البيان بحسب رويترز، أن مسؤولي المتحف يقرون بأن حضور هرتسوج يثير تساؤلات، لكن البيان أوضح أن الرئيس الإسرائيلي يمثل الموطن بالنسبة للناجين الهولنديين من المحرقة الذين هاجروا إلى إسرائيل.

وقالت المنظمة اليهودية الهولندية المناهضة للصهيونية "إننا نعبر عن قلقنا العميق إزاء الافتتاح المرتقب لمتحف المحرقة الوطني الهولندي والذي من المقرر أن يحضره الرئيس الإسرائيلي هرتسوج".
وقررت المنظمة تنظيم احتجاج مع الجالية الفلسطينية الهولندية والاشتراكية الدولية.

وأضافت أنه في حين أنها تحيي ذكرى ضحايا المحرقة، إلا أنها لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي بينما تستمر الحرب في غزة.

ملك هولندا فيليم ألكسندر لإسرائيلي يتسحاق هرتسوج المتحف الوطني للمحرقة أمستردام الرئيس الإسرائيلي الحرب في غزة

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