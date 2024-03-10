الشروط الواجب توافرها بـ أماكن استطلاع رؤية هلال شهر رمضان

تحدثت الدكتورة صافيناز أحمد خالد الباحث بقسم بحوث الشمس والفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن الشروط التي يجب توافرها لرؤية هلال شهر رمضان الكريم وجميع أهلة الشهور العربية.

شروط أماكن أستطلاع هلال شهر رمضان

وأوضحت صافيناز أن مكان الرؤية والرصد يجب أن يكون بعيدا عن العمران والإضاءة الصناعية، وأن يكون مكان الرصد مرتفع عن سطح البحر، وأن يكون الأفق الغربي لمكان الرصد مفتوح لا تعيقه مبان أو مرتفعات.

واشارت إلي أنه يوجد 6 لجان علي مستوي الجمهورية تستطلع الهلال لتحديد بدايات ونهايات الشهور العربية، وكل لجنة من الـ6 تضم عضوا من المعهد وعضوا من هيئة المساحة وعضوا من دار الإفتاء وعضوا من وزارة الوقاف وعضو من المحافظة التي يكون بها الرؤية.

وأضافت أن اماكن الاستطلاع متواجدة في (توشكا اسوان - قنا - الخارجة الوادي الجديد - سوهاج - مرسي مطروح - الفيوم).

رؤية هلال رمضان

تتحرى مصر اليوم رؤية هلال رمضان، إذ تتحرى معظم الدول العربية هلال شهر رمضان مع غروب شمس اليوم الأحد 10 مارس، ويتساءل الكثير من المصريين الآن عن عدد ساعات الصيام في أول ايام رمضان وعن أطول وأقصر أيام الصيام.

سيصوم المصرييون نحو أكثر من 13 ساعة يوميا في المتوسط، ولكن يتفاوت عدد ساعات الصيام في شهر رمضان بين كل محافظة وأخرى ، حيث ساعات الصيام من محافظة لأخرى بحسب موقعها الجغرافي، إذ إن الموقع الجغرافي يحدد طوال اليوم والليل لكل موقع.

وتُنظِّم دار الإفتاء المصرية احتفالًا رسميًّا وشعبيًّا كبيرًا، مساء اليوم الأحد، بقاعة الاحتفالات الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٥ هجريًّا، وإعلان نتائج الرؤية الشرعية، وما توصلت إليه لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

ويحضر الحفل اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، نائبًا عن رئيس الجمهورية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، نائبًا عن دولة رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.

كما يحضر الحفل أعضاء هيئة كبار العلماء وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية، وكلٌّ من: مفتي الجمهورية السابق والأسبق، ونقيب الأشراف، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، وعدد كبير من القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية، وسفراء الدول العربية والإسلامية.

تستطلع دار الإفتاء المصرية، نتيجة هلال شهر رمضان غدًا، الأحد، ونشرت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، 7 طرق مختلفة يمكنك من خلالها معرفة نتيجة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك:

1. البث المباشر على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية (رابط الصفحة https://www.facebook.com/EgyptDarAlIfta)

2. حساب دار الإفتاء المصرية على منصة X (تويتر سابقًا) (رابط الحساب https://twitter.com/EgyptDarAlIfta )

3. حساب دار الإفتاء المصرية على انستجرام (رابط الحساب https://www.instagram.com/egyptdaralifta )

4. قناة التليجرام الخاصة بدار الإفتاء المصرية ( القناة على الرابط https://t.me/egyptdaralifta )

5. قناة دار الإفتاء المصرية على الواتس آب (رابط القناة https://whatsapp.com/channel/0029Va7UTWw002T65miOou08 )

6. جروب دار الإفتاء المصرية على الفيس بوك ( رابط الجروب https://www.facebook.com/groups/daralifta )

7. حساب دار الإفتاء المصرية على تيك توك (رابط الحساب https://www.tiktok.com/@egyptdaralifta )

وقالت دار الإفتاء عبر صفحتها إنهم سيقدمون باقة إيمانية متكاملة من فتاوى وأحاديث وأدعية ومعلومات دينية تهم كل مسلم ومسلمة تنشر على مدار الساعة، استثمر كل لحظة في رمضان بتحصيل الحسنات واحصل على معلوماتك الدينية من المصادر الموثوقة

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