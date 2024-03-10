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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

تشتري الآن ولا تستنى شوية.. تسريبات تكشف عن هواتفiPhone 16 Pro.. صور

تشتري iPhone 15 ولا
تشتري iPhone 15 ولا تستنى شوية..تسريبات تكشف عن هواتف iPhone

سرب مصدر من موقع 91mobiles ما يبدو أنه مخطط أولي لهاتف iPhone 16 Pro، الذي يُظهر التصميم المعتاد مع بعض التعديلات الطفيفة. 

ويتضمن التقرير الأبعاد الدقيقة التي تشير إلى شاشة أكبر. ولكن دعنا نبدأ بالأهم. فيما يلي الصور المسربة.

 يظهر iPhone 16 Pro في الصور على أنه يحتوي على زر التقاط "Capture Button"  يوضع مباشرة أسفل زر التشغيل على الجانب الأيمن من الإطار. يحاكي الزر نفسه أزرار الغالق البطيئة الموجودة في الكاميرات. حيث ستؤدي الضغطة الخفيفة إلى تركيز الكاميرا، بينما ستؤدي الضغطة الكاملة إلى التقاط صورة. وكانت هواتف Sony تحتوي على هذا الزر سابقًا.

تشتري iPhone 15 ولا تستنى شوية..تسريبات تكشف عن هواتف iPhone 16Pro

و تفيد التسريبات بأبعاد جديدة - 149.6 × 71.4 × 8.4 مم، مما يعني أن هاتف 16 Pro سيكون أطول قليلاً وأعرض قليلاً أيضًا. وهذا يتفق مع تقرير سابق مفاده أن هاتف iPhone 16 Pro سيأتي بشاشة مقاس 6.3 إنش، ارتفاعًا عن شاشة 6.1 إنش لهاتف العام الماضي. 
وتُظهر الرسومات التخطيطية حوافًا نحيفة، لذلك قد نرى هاتف iPhone 16 Pro أكبر بعد كل شيء.

وينبع قرار تكبير هاتف Pro الأصغر هذا العام من قيود التصميم، توجد شائعة تقول أن هاتف iPhone 16 Pro سيتبنى كاميرا تليفوتوتو رباعية المنشور من هاتف iPhone 15 Pro Max للعام الماضي، وقد لا تلائم الأجهزة الداخلية لهاتف iPhone 15 Pro الحالي.

ومن المثير للاهتمام، يبدو أن هذه التسريبات تتناقض بشكل مباشر مع صورة مسربة في فبراير تظهر مجموعة كاميرات رأسية.

في كلتا الحالتين، نحن بعيدون كل البعد عن الإصدار الفعلي لسلسلة iPhone 16 في سبتمبر، لذلك نتعامل مع كل تسريب بحذر شديد.

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