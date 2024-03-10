الأطراف الليبية تتفق على وجوب تشكيل حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات

عقدت اليوم الأحد، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، جلسة حوارية برعاية وحضور لأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، لتقريب وجهات النظر بين الاطراف الليبية ولتيسير الحوار الليبي- الليبي، وذلك بحضور رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفى، و المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، و محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة.

وجاء اللقاء بهدف قريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية وحل النقاط الخلافية التي تخص كيفية الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

واتفق الحاضرون على 7 نقاط أساسية، في مقدمتها التأكيد على سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض أي تدخلات خارجية سلبية في العملية السياسية الليبية، ومرجعية الاتفاق السياسي، وملاحقه تُشكل لجنة فنية خلال فترة زمنية محددة للنظر في التعديلات المناسبة لتوسيع قاعدة التوافق والقبول بالعمل المنجز من لجنة (6+6) وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية حسب التشريعات النافذة.

كما اتفق المشاركون في الحوار على وجوب تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن، اضافة الى توحيد المناصب السيادية بما يضمن تفعيل دورها المناط بها على مستوى الدولة الليبية.

واتفق المشاركون على دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي لدعم هذا التوافق في سبيل انجاحه، بجانب الاتفاق ن على عقد جولة ثانية بشكل عاجل لإتمام هذا الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ.

وثمن الحاضرون دور جامعة الدول العربية على تقريب وجهات النظر للوصول إلى إتمام العملية الانتخابية بليبيا.