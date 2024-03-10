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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

هادي التونسي يكتب: شهيرة

هادي التونسي - طبيب
هادي التونسي - طبيب وسفير سابق

هل يمكن أن نصادف شخصا يحدثنا بكامل الحيوية، و يتفاعل بكل الصدق ، و يدعونا ببالغ الكرم إذا عرفناه يوما واحدا؟
هل يمكن أن تشعر مع شخص كهذا أنه يرعاك ،كما لو كان من اسرتك، و يريد لقاءك كما لو كنت قريبا عاد من سفر طويل ؟
في واقعنا اليومي تعودنا أن نبحث عن النوايا الخفية، و ان نختبر من نعرفهم دون ان ننتظر الكثير استشهادا بسابق التجارب و منعا للإحباط و المرارات، لكن هذه التجربة استثناء.
بادرتنا بالحديث و نحن نتساءل عن حفل موسيقي بالجونه. ثم ذهبنا اليه معا مرتين، تحادثنا بانطلاق و فرح، و مزحنا بثقة و لطف، تكلمنا من قلوبنا، و تواصلت ارواحنا.
شهيرة سليلة أسرة عريقة، كانت تعيش بمفردها في الجونه، أحبت الموسيقي و مارست الرياضة بانتظام، و كرست وقتها للعمل الخيري، حتي اصبحت كإسمها معروفة لدي الكافة.
شهيرة كانت تتحدث بتلقائيتها و بروح متحمسة مرحة، جمعتها معنا ذكريات مصر الزمن الجميل، و كانت تشاركنا اُسلوب التربية و الحياة، اكاد ان اكمل كلامها قبل ان تقوله. أحبت وطنها الذي تمتعت فيه بتربية متميزة و ذكريات رائعة. و إمنت بالعمل الخدمي المتفاني لاستئناف مسيرته.
عدنا من الجونه، و شعرنا اننا تركنا اجمل الأوقات و آصفي الأصدقاء.
و أدركنا اننا نجد أنفسنا في أصدقاء هيأهم الله لنا
حديث ذو شجون، و ذكري بقت عبر سنين ، فرقتنا فيها الحياة، حتي علمنا انها  وافاها الأجل، رحم الله شهيرة، و أحسن جزاءها.
 

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