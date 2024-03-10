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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 35 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

ميناء - ارشيفية
ميناء - ارشيفية

استقبل ميناء دمياط 10 سفن وغادرته 11 سفينة الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث بلغ إجمالي السفن التي تم التداول عليها بالميناء 35 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء، في بيان اليوم "الأحد"، أنه تم استقبال ناقلة الغاز المسال (PALU LNG) التي ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 294 مترا وبعرض 44 مترا، والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالي 60 ألفا و502 طن من الغاز المسال.

وأوضح أنه تم استقبال السفينة (HERO SD) والتي ترفع علم تنزانيا ويبلغ طولها 150 م وعرضها 26 م القادمة من أوكرانيا وعليها حمولة تقدر بـ6496 طنًا من القمح لصالح القطاع الخاص، والسفينة (ANTHOS) والتي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا وعليها حمولة تقدر بـ63 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

وتابع أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة وتأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح، منوهًا بأن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 28 ألفا و323 طنا شملت 515 طن علف، و4261 طن رمل، و1755 طن يوريا، و21 ألفا و792 طن بضائع متنوعة.

وأشار إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 48 ألفا و509 أطنان شملت 14 ألفا و157 طن قمح، و12 ألفا و192 طن خردة، و3430 طن أبلاكاش، و8700 طن حديد، و860 طن زيت طعام، و3470 ذرة، و1400 طن فول صويا و4300 طن كسب صويا.

ولفت إلى أن حركة الصادر بلغت من الحاويات 254 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 413 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5119 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 56 ألفًا و22 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 81 ألفا و380 طنًا.

ونوه بأن 3 قطارات غادرت بحمولة إجمالية 3724 طن قمح متجهين لصوامع شبرا وإمبابة وكوم أبو راضي، وقطارًا بعد أن فرغ 45 حاوية و20 قدمًا قادم من السخنة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5844 شاحنة.

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