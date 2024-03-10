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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

حقيقة تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مصر.. و8 دول تبدأ الصيام الثلاثاء

استطلاع هلال رمضان
استطلاع هلال رمضان

تعذر رؤية هلال شهر رمضان.. ينتظر المسلمون في كافة أنحاء العالم، استطلاع هلال شهر رمضان المبارك حتي يتم تحديد أول يوم لشهر رمضان الكريم، وبحسب مركز الفلك الدولي، فإنه تعذر رؤية هلال شهر رمضان اليوم الأحد 10 من مارس.

تعذر رؤية هلال شهر رمضان

وأعلن مركز الفلك الدولي عن تعذر رؤية هلال شهر رمضان حتى ظهر اليوم الأحد 10 من مارس، مشيرًا إلى أنه لم يظهر شيء عند توجيه التلسكوب نحو موقع ظهور الهلال، رغم صفاء السماء.

وأوضح مركز الفلك الدولي في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أنه في محاولة التماس هلال رمضان المبارك، تم استخدام تقنية التصوير الفلكي من مرصد الختم الفلكي، والمتميزة بقوتها الفائقة وقدرتها على رؤية الأهلة الصعبة والأجرام السماوية في وضح النهار.

وبين المركز أنه تسنى لهم رؤية كوكب الزهرة وكوكب عطارد، ولكن لم يظهر شيء عند توجيه التلسكوب نحو موقع الهلال، رغم صفاء السماء بشكل كبير.

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