ضبط 15 ألف قطعة ألعاب نارية بالدقهلية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية حملة أمنية استهدفت المحال التى تقوم ببيع الألعاب النارية بمركز السنبلاوين.
وأسفرت جهودها فى الآونة الأخيرة عن ضبط 3 أشخاص.. وبحوزتهم (15774 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية حملة أمنية استهدفت المحال التى تقوم ببيع الألعاب النارية بمركز السنبلاوين.
وأسفرت جهودها فى الآونة الأخيرة عن ضبط 3 أشخاص.. وبحوزتهم (15774 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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