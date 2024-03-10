رسميا.. قطر تعلن غدا الاثنين أول أيام شهر رمضان المبارك

أعلنت قطر، اليوم الأحد، أن غداً الاثنين 11 مارس أول أيام شهر رمضان المبارك؛ وذلك بعد تأكيد لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ حسبما أفادت وكالة الأنباء القطرية.

وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أن لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان أكدت أن غداً الاثنين أول أيام شهر رمضان المبارك في البلاد وأن اليوم الأحد هو المتمم لشهر شعبان لعام 1445 هجرية.

كما أعلنت المملكة العربية السعودية ثبوت رؤية الهلال وأن غدا الاثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلن الديوان الملكي‬⁩ قبل قليل قرار ‏المحكمة العليا بأن يوم غدٍ الاثنين الموافق 11 مارس 2024م، هو غرة شهر ⁧‫رمضان ‬⁩ المبارك لهذا العام 1445هـ.