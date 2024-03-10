بعد تصرفه المثير مع جمهور الأهلي| مدحت شلبي يصدم شيكابالا

كشف الإعلامي مدحت شلبي، مفاجأة بشأن العقوبة التي سيتم توقيعها على محمود عبدالرازق "شيكابالا"، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد واقعته المثيرة مع جمهور الأهلي.

وقال مدحت شلبي، في تصريحات تلفزيونية" سيتم توقيع عقوبة على شيكابالا، وفقًا لتقرير عادل محفوظ، مراقب المباراة الذي سيقدمه اليوم الأحد".

وكشف مدحت شلبي، عن مفاجأة قائلًا: "لو تم توقيع عقوبة على شيكابالا، ستنصب على مباريات كأس مصر فقط".

والتقطت الكاميرات صورا لـ"شيكابالا" بعد نهاية نهاية مباراة الأهلي والزمالك، وهو يوجه إشارات مسيئة لجماهير القلعة الحمراء، وذلك خلال حفل توزيع جوائز بطولةى نهائي كأس مصر.

وحقق الأهلي الفوز على الزمالك، بهدفين دون رد، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الجمعة، على استاد الأول بارك في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في نهائي بطولة كأس مصر موسم 2022 – 2023.