الكويت تعلن غدا الاثنين أول أيام شهر رمضان المبارك

أعلنت دولة الكويت، اليوم الأحد، أن غداً الاثنين 11 مارس أول أيام شهر رمضان المبارك.

ووفقا لصحيفة "القبس" الكويتية، أعلنت هيئة الرؤية الشرعية الكويتية، اليوم الأحد، ثبوت رؤية هلال شهر رمضان لهذه الليلة وعليه يكون يوم غد الاثنين أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجرية.

وقبل قليل، أعلنت دولة الإمارات وقطر ثبوت رؤية هلال شهر رمضان وأكدوا أن غداً الاثنين أول أيام شهر رمضان المبارك في البلاد وأن اليوم الأحد هو المتمم لشهر شعبان لعام 1445 هجرية.

كما أعلنت المملكة العربية السعودية ثبوت رؤية الهلال وأن غدا الاثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلن الديوان الملكي‬⁩ قبل قليل قرار ‏المحكمة العليا بأن يوم غدٍ الاثنين الموافق 11 مارس 2024م، هو غرة شهر ⁧‫رمضان ‬⁩ المبارك لهذا العام 1445هـ.