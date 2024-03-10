البرلمان الكولومبي مجمد والقضاة يحاربونه والدولة العميقة تعرقل سياساته.. تفاصيل التجربة الكولومبية مع أول رئيس يساري

نعم إن التاريخ يعيد نفسه، هذا ما تؤكده التجربة الكولومبية مع أول رئيس يساري، وكيف تتعامل الدولة العميقة مع أول حكومة تأتي من خارج اللون السياسي الحاكم للبلاد لفترة طويلة من الزمن، حيث تحتشد جموع كل ركن من أركان تلك الدولة العميقة ضد أي قرار تصدره الحكومة الجديدة، سواء كان ذلك في كافة مؤسسات الجهاز التنفيذي للبلاد، أو الجهات الأخرى داخل البلاد مثل القضاة.

ويبدو أنه ليس من السهل أن تكون أول رئيس يساري لكولومبيا، فقد اضطر المئات من أنصار جوستافو بيترو، أول رئيس يساري لكولومبيا، أن يحاصروا مبنى المحكمة العليا الشهر الماضي، وهم يهتفون ويلوحون بالأعلام، نعم لقد كانوا غاضبين لأن القضاة في الداخل كانوا يعرقلون مساعي بيترو لتعيين أول نائبة عامة في كولومبيا، وذلك وفق العديد من المعوقات التي تعانيها التجربة الكولومبية الجديدة، وهو ما كشفه تقرير نشرته صحيفة NPR الأمريكية.

لكنهم يمنعونه

ووفقا للصحيفة الأمريكية، تقول إحدى المعلمات المتقاعدات سيسيليا فارغاس، وهي من أنصار بترو: "هذه حكومة تقدمية تحاول مساعدة الشعب، لكنهم يمنعونه"، وتعهد بترو، وهو مقاتل يسار سابق وعمدة بوغوتا، بتحويل كولومبيا إلى مجتمع أكثر مساواة، ولكن خلال ما يقرب من عامين من توليه منصبه، تعثر بترو في كثير من الأحيان ثم زاد الأمور سوءًا من خلال مهاجمة منتقديه على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الخطب التحريضية.

فيما يقول دانييل جارسيا بينيا، الأستاذ الجامعي الذي عمل لدى بترو عندما كان رئيسا للبلدية قبل عقد من الزمن: "أعتقد أن الصعوبات التي تواجهها كونها أول حكومة يسارية في تاريخ كولومبيا قد تفاقمت بسبب الجروح التي ألحقتها بنفسها، فكثير من الأشخاص الذين صوتوا لصالح بترو كانوا يتوقعون شيئًا مختلفًا تمامًا."

نعم أنجز .. ولكن تلك جهود الدولة العميقة

بحسب تقرير الصحيفة الأمريكية، فقد دفع بيترو باتجاه ما يصفه المحللون بأنه قانون ضريبي أكثر إنصافاً، وأعاد تأسيس العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع فنزويلا المجاورة التي تم قطعها في عام 2019 بسبب حملة القمع التي تشنها البلاد على الديمقراطية، كما حافظ بيترو على علاقات جيدة مع واشنطن، على الرغم من الجهود التي بذلها لإصلاح استراتيجية كولومبيا الطويلة الأمد لمكافحة المخدرات والتي تدعمها الولايات المتحدة .

ومع ذلك، واجه بترو معارضة شرسة من فروع السلطة الأخرى، وتعثرت مساعيه لإصلاح نظام الرعاية الصحية ومعاشات التقاعد وقانون العمل في الكونجرس، وانتقد المشرعون جهوده لتحقيق السلام مع الجماعات المسلحة، وألغت وكالات المراقبة الحكومية انتخاب أكبر حليف لبترو في الكونجرس، وأوقفت وزير خارجيته عن العمل بسبب مزاعم فساد، وتحقق الآن في حملته الانتخابية لعام 2022 بحثًا عن تبرعات غير قانونية محتملة .

انقلاب بيروقراطي ضد حكومته

من جانبه دافع بيترو، بصوت عالٍ عن وزير خارجيته وعن نزاهة حملته الرئاسية . ويصف هذه الإجراءات التأديبية، جنبًا إلى جنب مع الجمود في الكونجرس والمحاكم، بأنها بمثابة انقلاب بيروقراطي ضد حكومته من قبل ما يعتبره الدولة العميقة المحافظة في كولومبيا، وأعلن بيترو على موقع X (تويتر سابقًا) في 2 فبراير أن "الساسة الفاسدين والقطاعات داخل مكتب المدعي العام يسعون إلى الإطاحة بالرئيس الذي انتخبه الشعب.

وتتزامن شكاوى بيترو مع نظرية أوسع داخل اليسار في أمريكا اللاتينية ترى أن المؤسسات الحكومية الرجعية تستخدم أدوات قانونية - وهي ممارسة تسمى غالبًا "الحرب القانونية" - لنزع الشرعية أو حتى إزالة الرؤساء التقدميين واليساريين في المنطقة، وكان بترو منتقدًا شرسًا للإطاحة برئيس بيرو اليساري بيدرو كاستيلو عام 2022 ، على الرغم من اعتقاله بتهمة إغلاق كونغرس بيرو ومحاولته الحكم بمرسوم.

في يناير، سافر بيترو إلى غواتيمالا لإظهار الدعم للرئيس التقدمي المنتخب حديثاً في ذلك البلد، برناردو أريفالو، الذي منعه المشرعون المحافظون لفترة وجيزة من أداء اليمين الدستورية، علاوة على ذلك، لا يزال بترو يشعر بالمرارة بشأن عزله المؤقت من منصب عمدة بوغوتا في عام 2014 بعد حكم أصدره الرئيس المحافظ لمؤسسة رقابية حكومية اتهمه بسوء التعامل مع جمع القمامة في المدينة.

ما له وما عليه .. بيتور في الميزان

وقد تحدث لويس ألماجرو، الذي يرأس منظمة الدول الأميركية، مؤخراً ضد ما وصفه بمحاولات الساسة "الإضرار بالعملية الديمقراطية في كولومبيا"، وقالت منظمة الدول الأمريكية في بيان صدر في 8 فبراير: "تدين الأمانة العامة وترفض التهديدات بمقاطعة التفويض الدستوري للرئيس بيترو"، ويقول الباحث القانوني في بوغوتا، رودريغو أوبريمني، إن لدى بترو بعض الشكاوى المشروعة، فعلى سبيل المثال، كان المدعي العام السابق في كولومبيا، فرانسيسكو باربوسا، الذي انتهت فترة ولايته هذا الشهر، من أشد المنتقدين للرئيس، وبعد أشهر من التردد، لم توافق المحكمة العليا بعد على اختيار بترو ليحل محل باربوسا في منصب المدعي العام على الرغم من أن هذه العملية تستغرق عادة بضعة أسابيع فقط.

لكن أوبريمني ومراقبين آخرين يؤكدون أيضًا أنه لا أحد يحاول الإطاحة ببيترو وأن معظم مشاكله هي من صنعه، فقد ظلت الأجندة التشريعية لبترو عالقة لعدة أشهر، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنه فقد تدريجياً دعم قسم كبير من أعضاء الكونجرس، وقد أقال معظم الأعضاء المعتدلين في حكومته، واستبدلهم في كثير من الأحيان بإيديولوجيين يساريين، كما يقول أليخاندرو جافيريا، وزير التعليم السابق في حكومة بترو الذي استمر ستة أشهر حتى تم إقالته في فبراير 2023، ووصف بترو بأنه إداري فوضوي، وقال جافيريا لـNPR: "إنه لا يعرف كيف يقود الحكومة". "كانت اجتماعات مجلس الوزراء فوضوية للغاية لدرجة أنني لم أستطع أن أصدق ذلك".

لا يثق في أي شخص خارج دائرته

ويزعم السيناتور المعارض ميغيل أوريبي أن بيترو لا يثق في أي شخص خارج دائرته الداخلية - ربما كان ذلك نتيجة ثانوية لوقته كمقاتل في جماعة حرب العصابات M-19 في الثمانينيات. ويقول إن هذه العقلية تجعل من الصعب على بترو التواصل عبر الممر والتسوية وتمرير مشاريع القوانين، ورغم أن بترو لم يعتنق الشيوعية قط، إلا أنه "يتمتع بمنطق شيوعي للغاية، كما يقول أوريبي. "إنه مثل تشي جيفارا، لديك خياران فقط، إما الفوز أو الموت وهذا كل شيء".

كما عانت بترو من فضائح عائلية، فقد تم توجيه الاتهام إلى ابنه الأكبر، نيكولاس بيترو، في 11 يناير بتهمة الاستيلاء على تبرعات من تجار المخدرات كانت مخصصة لحملة والده الرئاسية، ويحقق مكتب المدعي العام مع شقيق الرئيس، خوان فرناندو بيترو، بزعم سعيه للحصول على أموال من تجار المخدرات المسجونين مقابل الحصول على مزايا قضائية من إدارة بترو، وحاول الرئيس أن ينأى بنفسه عن هذه القضايا ويقول إن العدالة يجب أن تأخذ مجراها، وفي الوقت نفسه، تواجه السيدة الأولى فيرونيكا ألكوسير تدقيقًا في وسائل الإعلام الكولومبية بسبب إنفاقها الباذخ.