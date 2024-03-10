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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

احتفالية مكانة المرأة المصرية عبر العصور بجامعة عين شمس

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

تزامناً مع الاحتفال بيوم المرأة العالمى نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس برعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة عين شمس ورئاسة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إحتفالية بعنوان مكانة المرأة المصرية عبر العصور " 
بالتعاون مع كلية الآثار و مشاركة وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف و المجلس القومى للمرأة فرع القاهرة.

يأتي بحضور حسام طنطاوي عميد كلية الآثار و تنسيق جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و تنسيق أ.د. باسم محمد وكيل كلية الآثار لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و إشراف إدارى اللواء حسام الشربينى أمين عام الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 
استضافت الندوة غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة  و عايدة نصيف  عضو مجلس الشيوخ.
شارك بالحضور سلوى رشاد  عميدة كلية الآلسن وحنان كامل عميدة كلية الآداب ولفيف من السادة وكلاء كليات الجامعة و أعضاء من المجلس القومى للمرأة فرع القاهرة و طلاب التربية العسكرية بالجامعة.  

خلال الندوة التى أدارتها جيهان رجب  قدمت التهنئة إلى غادة فاروق بمناسبة اليوم العالمى للمرأة معربه عن فخرها بالأستاذة الدكتورة غادة فاروق أول نائبة فى تاريخ جامعة عين شمس.

أوضحت غادة شلبى دور المرأة الداعم  فى المجال السياحى و رفع الوعي والثقافة لتنمية السياحة 
و أشارت إلى أهمية السياحة في مصر ودورها في دفع عجلة الإقتصادي وتطوير وتنمية الأماكن السياحية ورفع الوعى المجتمعى حول كيفية التعامل مع السائح 
مشيره إلى تميز مصر بالتنوع السياحي بين  "سياحة الآثار و الشواطئ؛ مؤكدة أن مصر تمتلك أماكن سياحية متميزة عالمياُ مثل دهشور و سيوة.

واشارت د. عايدة نصيف إلى دور المرأة المصرية الوطنى والسياسى على مر العصور مستعرضه عدد من النماذج المضيئة للمرأة فى ثورة ١٩١٩ و ثورة ٣٠ يوليو و تواجدها فى جميع  الاستحقاقات الانتخابيه و تمثيلها فى البرلمان المصري و مجلس الشيوخ مضيفة أن الرجل المصرى هو أكبر داعم للمرأة.

واوضحت هند الهلالي مديرة وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بالجامعة نشأة الوحدة و دورها 
موضحة أهمية نشر ثقافة بيئة جامعية أمنه داعمة للمرأة 
مشيرة إلى أن جامعة عين شمس تتميز  بحصول المرأة بها على تمثيل  أكثر من نصف عدد القيادات الجامعية بها .

ثم تناولت رباب جدة مدرس الآثار  صورة المرأة فى التاريخ المصري القديم  حيث تم  تقديس المرأة بكافة صورها ووظائفها وتوليها عدد من المناصب العليا بدء من اعتلائها كرسى العرش و منصب القضاء و غيره من المناصب العليا بالدوله ،  و تجسيدها فى صورة عدد من " الالهه "
مؤكدة ان المرأة المصرية القديمة كانت تحظي بمكانة عالية و مقدرة فى الحياة الاجتماعية و الإقتصادية.

واستعرضت رانيا زيدان مدرس الآثار اليونانية والرومانية عدد من النماذج البارزه فى العصر البطلمى  مثل كليوباترا السابعة منوهة أن المرأة لم تحظي بمكانة عالية فى الحضارة الإغريقية لفترة طويلة.

كما تضمنت الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي يوضح مكانة المرأة عبر العصور من عصر المصرى القديم إلى العهد الحديث وصولا إلى الفترة الحالية حيث تتقلد سبع وزارات  
ثم تم عرض فيلم تسويقى للسياحة فى مصر

أقيم على هامش الاحتفالية معرض فنى بعنوان دور المرأة عبر العصور لطلاب كلية التربية النوعية تحت إشراف نهى مصطفى عبد العزيز استاذ التصوير ورئيس قسم التربية الفنية بالكلية .

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