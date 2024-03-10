مسلسلات رمضان 2024.. تعرف على القنوات الناقلة لمسلسل "إمبراطورية ميم"

ينتظر الكثير من الجمهور عرض مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي ومجموعة كبيرة من النجوم.



قنوات العرض:



يعرض حصريا على قناة dmc



ملخص الأحداث:

مسلسل "إمبراطورية ميم" تدور أحداثه بإطار الدراما الإجتماعية حول أب لديه 6 أبناء يتولى رعايتهم بعد وفاة زوجته، ومع تصاعد الأحداث يتمرد أولاده عليه ويطالبون بتنظيم انتخابات لاختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب، ولكن الأب يفاجأ في النهاية أن الذي يتم اختياره حاكم للبيت هو نفسه.

أبطال المسلسل:

ومسلسل " إمبراطورية ميم" بطولة خالد النبوي، حلا شيخة، نشوي مصطفي ، نور النبوي ، محمود حافظ ، ومن تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد سلامة.