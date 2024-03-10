عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسلات رمضان 2024.. تعرف على القنوات الناقلة لمسلسل "إمبراطورية ميم"

صدى البلد

ينتظر الكثير من الجمهور عرض مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي ومجموعة كبيرة من النجوم.


قنوات العرض:


يعرض حصريا على قناة dmc


ملخص الأحداث: 

مسلسل "إمبراطورية ميم" تدور أحداثه بإطار الدراما الإجتماعية حول أب لديه 6 أبناء يتولى رعايتهم بعد وفاة زوجته، ومع تصاعد الأحداث يتمرد أولاده عليه ويطالبون بتنظيم انتخابات لاختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب، ولكن الأب يفاجأ في النهاية أن الذي يتم اختياره حاكم للبيت هو نفسه.

أبطال المسلسل: 

ومسلسل " إمبراطورية ميم" بطولة خالد النبوي،  حلا شيخة،  نشوي مصطفي ، نور النبوي ، محمود حافظ ، ومن تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد سلامة.

مسلسل إمبراطورية ميم كواليس مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ خالد النبوى أحدث أعمال خالد النبوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننتظر قرار الإفتاء.. البحوث الفلكية: تعذر رؤية هلال رمضان 2024 بمرصد حلوان

شاهد.. رؤية هلال رمضان بث مباشر الآن

موعد أول أيام شهر رمضان الإثنين أم الثلاثاء؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

بث مباشر.. دار الإفتاء المصرية تعلن موعد أول أيام شهر رمضان

حقيقة تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مصر.. و8 دول تبدأ الصيام الثلاثاء

دعاء أول ليلة في رمضان.. كلمات تجبر بخاطرك وترزقك من حيث لا تحتسب

موعد أول أيام شهر رمضان شرعيا وفلكيا.. دار الإفتاء تحدد التوقيت الصحيح

مركز الفلك الدولي يفجر مفاجأة عن أول أيام رمضان

موضوعات متعلقة

أسأل الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال .. وليد توفيق يهنئ جمهوره بحلول شهر رمضان

مسلسلات رمضان 2024.. طرح تتر "صلة رحم" بصوت مسلم

ظهور متألق لـ هند صبري في حفل ما قبل الأوسكار .. صور

رمضان 2024| أحمد حلمي يروج لمسلسله الإذاعي «فبركة»

شكرًا لكم .. هيفاء وهبي توجّه رسالة لجمهورها بهذه المناسبة|شاهد

رجل المستحيل .. أحمد سعد يوجّه رسالة لتركي آل الشيخ

غداً .. شيرين عبدالوهاب تستأنف على حكم تغريمها في قضية الشاعر

مسلسلات رمضان 2024| صدقي صخر يعلن انتهاء تصوير «كامل العدد بلس1»

ترشيحاتنا

سلطنة عمان و8 دول أخرى تعلن أول أيام رمضان الثلاثاء

مركز بروكسل للبحوث: الدول الأوروبية تعتبر حكومة نتنياهو الأكثر تطرفا

بعد استثمار رأس الحكمة| 20 مليار دولار جديدة في الطريق إلى خزينة الدولة | تفاصيل

النائب أبو العينين: الإمارات دولة شقيقة لمصر.. وتقدم رسالة حضارية للعالم |فيديو

انتصار السيسي مهنئة المصريين بشهر رمضان: ربنا يحفظ مصر وشعبها من كل سوء وشر

دعاء صلاة التراويح في رمضان.. احرص عليها مع أولى ليالي الشهر الكريم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عباية مكشوفة .. ميريام فارس تثير ضجة بإطلالة رمضانية

أخبار السيارات| أول تاكسي طائر ومترو تحت الماء.. وأفضل 5 سكوتر للنساء وموتوسيكلات مشتعلة داخل شاحنة

فستان ضيق.. نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

أخبار التكنولوجيا.. جوجل تعلن عن مسابقة جديدة.. ميزات مخفية في آيفون لا يعرفها الكثيرون.. في أقل من دقيقة تخلص من ذاكرة هاتفك الممتلئة

فيديو

مسلسلات رمضان 2024.. طرح تتر "صلة رحم" بصوت مسلم

وظائف جديدة للمعلمين .. 19 ألف فرصة ومسابقة بهذا الموعد

انهارت على الهواء.. سر بكاء رضوى الشربيني أمام الجمهور

«صيد العقارب» لـ غادة عبد الرازق| طرح أغنية «كنا واحد» للمطربة نوال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

اﻟﻤﺰﻳﺪ