بمناسبة شهر رمضان.. قوافل الداخلية توزع عبوات غذائية على الأسر الأولى بالرعاية

قامت وزارة الداخلية بإعداد كميات من عبوات السلع الغذائية وتنظيم عدد من القوافل الإنسانية لتوزيعها على المواطنين قاطنى المناطق الحضارية الجديدة، الأسمرات – أهالينا – معا – بشاير الخير "بالمجان".

يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين .



كما يأتي ذلك استمرارا للجهود التى تبذلها كافة الأجهزة والقطاعات بوزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين لاسيما تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للأسر بالمناطق الأولى بالرعاية.. وفى إطار مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية.. وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك .

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