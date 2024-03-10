صلاة التراويح جماعة أم في المنزل؟.. أحد علماء الأزهر يحسم الجدل

تحدث الشيخ أحمد ترك أحد علماء الأزهر الشريف، عن صلاة التراويح، موضحا أن صلاة التراويح ليست فريضة أساسية.

وأضاف ترك، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": “من الواجب أن يصلي المسلم صلاة التراويح في المسجد”.

وأشار إلى أن بعض الأئمة يصلون التراويح في منازلهم مع أسرهم، وذلك الأمر محبذ لدى الكثيرين، موضحا أن صلاة التراويح مستحبة.

وأوضح أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يصل التراويح جماعة إلا مرتين، ثم بعد ذلك صلى سيدنا عمر التراويح جماعة.