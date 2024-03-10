أشد فتكا من كورونا وقـ.تل الملايين بالقرن الماضي.. كارثة صحية تهدد العالم وعجز كبير بإنتاج لقاح المرض| تفاصيل خطيرة

مرض إسهال حاد يمكن أن يقـ.تل في غضون ساعات إذا لم يُعالج، وهو مرض متعلق بالفقر، حيث يصيب الأشخاص الذين لا يحصلون على ما يكفي من المياه المأمونة والمرافق الصحية الأساسية، ويزيد النزاع، والتوسع الحضري غير المخطط له، وتغيّر المناخ، من خطر الإصابة بهذا المرض .. نعم إنه الكوليرا، المرض الخطير الذي قتل ملايين البشر في القرن الماضي، وقد عاد مرة أخرى ليتفشى مرة أخرى، ويهدد حياة البشر، والكارثة التي تم الإعلان عنها، أن هناك عجزا كبيرا في اللقاح الخاص به، وهنا نرصد تفاصيل الكارثة التي تهدد العالم.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة NPR لأمريكية، فإن مرض الكوليرا يعود الظهور بقوة في عام 2024، لكن إمدادات اللقاحات في العالم لا يمكنها مواكبته، حيث أن المخزون العالمي من لقاحات الكوليرا فارغ، فلا توجد جرعات في الاحتياطي، وبينما تنتج الشركة المصنعة للقاح 700 ألف جرعة أسبوعيًا، فإن كل هذه القوارير تذهب مباشرة إلى حالات التفشي النشطة.

الطلب يفوق العرض بأربعة أضعاف

وفقا للحصيفة الأمريكية، تقول دانييلا جاروني، المنسقة الطبية الدولية لمنظمة أطباء بلا حدود، إن "الطلب يفوق العرض بأربعة أضعاف، وليس لدينا ما يكفي من اللقاحات لاستخدامها في البرامج الوقائية"، فيما يقول الخبراء إن هذا لا يمكن أن يأتي في وقت أسوأ، فبعد فترة طويلة من التقدم العالمي ضد الكوليرا، ارتفع عدد حالات تفشي المرض منذ عام 2021.

ومنذ بداية العام، هناك حاليًا 17 دولة أبلغت عن حالات، وتشير البيانات الأولية من العام الماضي إلى وجود أكثر من 700 ألف حالة إصابة بالكوليرا وأكثر من 4000 حالة وفاة، ويقول فيليب باربوزا، قائد فريق برنامج الكوليرا في منظمة الصحة العالمية، إن الأرقام من المحتمل أن تكون أقل من العدد الإجمالي، وقد شهد "زيادة هائلة" في الحالات.

توقعات قاتمة لمنظمات الصحة العالمية

ومع ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا، فإن هناك توقعات قاتمة للمستقبل بحسب منظمات الصحة العالمية، حيث تقول إن نقص اللقاحات قادم، وفي السنوات القليلة الماضية، جربوا عدة استراتيجيات لزيادة إمدادات اللقاح الحالية وزيادة إنتاج المزيد من الجرعات. لكن التحدي، كما قال جاروني، هو التحرر من "الحلقة المفرغة" حيث يلتهم تفشي المرض جميع اللقاحات ولا توجد جرعات كافية لحملات الوقاية أو لإعادة بناء الاحتياطيات.

ويقول مايكل أوسترهولم، مدير مركز أبحاث وسياسات الأمراض المعدية بجامعة مينيسوتا: "على الرغم من أننا لا نزال نواجه رياحًا معاكسة، إلا أننا في بعض الأيام ينتهي بنا الأمر إلى الوراء، وليس خطوات إلى الأمام، حيث تمثل الكوليرا حقًا عاصفة كاملة من وجهة نظر الصحة العامة."

تمدد المخزون

وفي عام 2013، بعد مشاهدة حملة تطعيم ناجحة تساعد في احتواء تفشي المرض في هايتي، تعاونت منظمة الصحة العالمية مع مجموعات الصحة العامة الأخرى لإنشاء مخزون عالمي من لقاحات الكوليرا، وبما أن تفشي المرض لا يمكن التنبؤ به وأن لقاحات الكوليرا تستغرق بعض الوقت، فقد كانت الخطة هي ضمان توفر الجرعات كلما دعت الحاجة إليها، ولسنوات عديدة، زاد المخزون من حوالي مليوني جرعة في عام 2013 إلى حوالي 40 مليون جرعة بعد عقد من الزمن، حيث يتم تخزين القوارير في ثلاجات ضخمة في مستودع عادي خارج سيول، كوريا الجنوبية، بالقرب من المصنع حيث يتم إنتاج اللقاحات، ولكن في الآونة الأخيرة، ونظرًا لارتفاع الطلب، فإن الجرعات الطازجة لا تبقى في تلك الثلاجات لفترة طويلة.

ويقول ليسون راسل، القائم بأعمال مدير مشروع مكافحة تفشي المرض والأمن الصحي العالمي في التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي): "بمجرد أن تكون على الرف، فإنها تكون في صندوق وعلى متن طائرة متجهة إلى مكان ما"، وتساعد المجموعة الدولية في تمويل وتسهيل المخزون، وقد اتخذ جافي، من بين آخرين، خطوات لمعالجة نقص اللقاحات، ففي أكتوبر 2022، أوصت المجموعة الدولية التي تدير المخزون بإعطاء جرعة واحدة فقط من اللقاح – بدلاً من الجرعتين المعتادتين، وقال راسل إن الحماية لا تدوم طويلا، لكنها تسمح لك في الأساس بتطعيم ضعف عدد الأشخاص.

طريقة أسرع وأرخص لصنع اللقاح ولكنها غير كافية

وفي الوقت نفسه، بدأ العلماء العمل على صياغة طريقة أسرع وأرخص لصنع اللقاح. عادة، يتم تصنيع اللقاح عن طريق زراعة خمس سلالات مختلفة من بكتيريا الكوليرا، ثم قتلها، وفي النهاية خلطها معًا في اللقاح، لكن اتضح أن السلالات الخمس جميعها ليست ضرورية، كما يقول راسل.

وقالت: "هناك سلالتان خطيرتان للغاية، وبالتالي فإن النسخة المبسطة التي رأيناها في التجارب السريرية ستكون فعالة تمامًا مثل النسخة المكونة من خمس سلالات"، مضيفة أنها تأمل أن يبدأ تصنيع هذه التركيبة الجديدة في العالم بالأشهر المقبلة، ولكن هذه التدابير قد لا تكون كافية لتجديد العرض.

ارتفاع الطلب ولكن العرض محدود

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فهناك عدة أسباب كبيرة وراء جفاف المخزون، أولا، الطلب أكبر من أي وقت مضى، وتقول ليفيا تامبيليني، النائبة الطبية لفريق الطوارئ التابع لمنظمة أطباء بلا حدود، والتي عادت مؤخراً من مساعدة زامبيا في مكافحة تفشي وباء الكوليرا: "لم نشهد شيئاً كهذا من قبل، فلا يمكننا أن ندعم الجميع، وهذا أمر مستحيل بالتأكيد"، وكذلك هناك كل الأسباب المعتادة، بما في ذلك عدم القدرة على الوصول إلى شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب النظيفة في أجزاء معينة من الجنوب العالمي، كما أن الصراع والهجرة يمنحان الكوليرا الفرصة للانتشار، وتغير المناخ يلوح في الأفق بشكل أكبر كل عام.

وتقول باربوزا من منظمة الصحة العالمية: "العديد من حالات التفشي الكبيرة هذه كانت ناجمة عن حدث مناخي ضخم مثل الجفاف أو الأعاصير، ويمكن أن تؤدي هذه الكوارث بسهولة إلى تلوث مياه الشرب بالنفايات البشرية حيث أن أنظمة الصرف الصحي مثقلة، وهناك عامل آخر أدى إلى ارتفاع الطلب وهو انخفاض الوصمة على مدى السنوات القليلة الماضية"، وأضافت: "البلدان أكثر استعدادا للإبلاغ عن حالات الكوليرا لديها، والإعلان عن تفشي الكوليرا"، مشيرة إلى أن ذلك ظهر في عدد الحالات التي أبلغت عنها وعدد الجرعات التي تطلبها، ففي الفترة بين يناير 2023 ويناير 2024، طلبت 14 دولة 76 مليون لقاح. وهذه جرعات أكثر بكثير مما هو متاح وأكثر مما تم طلبه في الماضي، وقد أثبت توفير اللقاحات صعوبة كبيرة، حيث قامت شركة واحدة فقط - وهي شركة EuBiologics في كوريا الجنوبية - بتصنيع لقاح الكوليرا العالمي.

مصانع جديدة ولكن ستستغرق وقتا

وتقول باربوزا إن عدم وجود مصنعين إضافيين يعد مؤشرا على قلة الاهتمام والاستثمار والالتزام بمكافحة الكوليرا، ورغم أن هناك شركات في الهند وجنوب أفريقيا من المقرر أن تبدأ في إنتاج اللقاح في السنوات المقبلة، إلا أن هذا يستغرق وقتا، خاصة بالنسبة للقاح الرخيص، الذي يركز فقط على الجزء الأكثر فقرا من السكان في أفقر البلدان في العالم، لذلك، فهو لا يجذب الشركات المصنعة الكبرى، حيث يباع اللقاح عادة مقابل 1.50 دولار للجرعة، مما يترك هوامش ربح ضئيلة لصانع اللقاح، ذلكك بجانب وجود عائق آخر لإقبال الشركات على تصنيعه، ويتمثل في حقيقة أن لقاح الكوليرا ليس جزءًا من حملة التطعيم الروتينية، وبالتالي فإن الطلب عليه صعب ويعتمد على ما إذا كان هناك تفشي أم لا.

ويأمل بعض خبراء الصحة العامة في استئناف التطعيمات الوقائية ضد الكوليرا، والتي تم تعليقها بسبب نفاد المخزون، ويقولون إن ذلك لن يساعد فقط في جذب مصنعي اللقاحات، ولكنه سيكون مفيدًا للصحة العامة، وهذا ما يود رالف تيرنير رؤيته، وهو كبير المسؤولين الطبيين في منظمة "زانمي لاسانتي" في هايتي، وهي منظمة شقيقة لمنظمة "شركاء في الصحة"، ففي عام 2022، أُعلن أن هايتي خالية من الكوليرا، ولكن تبين أن ذلك سابق لأوانه، وفي عام 2023، شهدت البلاد واحدة من أخطر فاشيات الكوليرا في العالم، ويشعر تيرنييه بالقلق من أن المزيد من الكوليرا في طريقه إلى هايتي مع اقتراب موسم الأمطار الذي يعاني من الاضطرابات السياسية وعنف العصابات ونقص المياه النظيفة.

ويقول إن تطعيم الناس الآن يمكن أن يساعد في تجنب تفشي المرض، فعندما تقوم بتطعيم ملايين الأشخاص، فإنك تمنح نفسك الوقت، مثل ثلاث أو خمس سنوات من انخفاض حالات الكوليرا، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى إنقاذ الأرواح، فضلا عن توفير الوقت لبناء وإصلاح مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي، ولكن بصراحة، بناء على الوضع الحالي، لا أتوقع الحصول على لقاحات اللازمة لذلك.