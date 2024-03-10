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22 مليون أسرة تستفيد من الدعم الإضافي

زيادة 1200 جنيه لهذه الفئات.. 15% دعما إضافيا

ندى باهي مذيعة صدى
ندى باهي مذيعة صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية حول تفاصيل زيادة تكافل وكرامة بنسبة 15% ابتداءً من شهر مارس، بالاضافة الى تفاصيل قرارات وزيادات جديدة يتم الاعلان عنها قبل شهر رمضان.

في إطار جهود الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لعملية صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة لشهر مارس 2024. 
ومن المتوقع أن يستفيد من هذا الدعم أكثر من 22 مليون مواطن، بما يمثل نحو 5.2 مليون أسرة بجميع أنحاء الجمهورية.

ويعد برنامج تكافل وكرامة مبادرة حكومية هامة تهدف لتوفير دعم مالي للأسر المحتاجة، بهدف مساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية وتحقيق حياة كريمة. 
ومن المتوقع أن يعزز هذا الدعم النقدي الاستقرار المالي للأسر ويخفف العبء عن كاهلهم، ما يسهم في تحسين جودة حياة تلك الأسر وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

برنامج تكافل وكرامة صرف الدعم صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة مليون أسرة

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