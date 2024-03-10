شهر الخير والسلام.. السيسي يهنئ الرئيس التونسي قيس سعيد بحلول رمضان

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفيا مع الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية.

وتبادل الرئيسان أصدق التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلين الله عز وجل أن يجعل في هذا الشهر الكريم الخير والسلام والرخاء للشعبين المصري والتونسي الشقيقين وللأمتين العربية والإسلامية.

وصرح د. أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالاً هاتفياً مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات.

وتبادل الزعيمان أطيب التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، داعيين الله العلي القدير أن يعيد الشهر المعظم على البلدين والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير، وأن يديم على شعبي مصر والإمارات الشقيقين الأمان والازدهار.