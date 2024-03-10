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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مواعيد مقابلات المتخلفين عن مسابقة وظيفة معاون نيابة إدارية

البيان
البيان

أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية عن مواعيد مقابلات المتخلفين عن حضور المقابلة الشخصية لمسابقة شغل وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي دفعة ٢٠٢٣ .

على صعيد أخر شَّهِدَ  المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم احتفالية تكريم وإعلان نتائج المسابقة البحثية الأولى لوحدة مكافحة الفساد وتعارض المصالح، بحضور قيادات النيابة من أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية والأمين العام، وعدد من مديري وأعضاء الإدارات والمكاتب والوحدات برئاسة الهيئة.

حضر الحفل كلٍ من :
الوكيل/ الدكتور  خالد سعيد  نائب مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد للتخطيط والتدريب
الوكيل/ أحمد منصور – نائب مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد للبحوث
اللواء نبيل حسن  أستاذ القانون الجنائي بأكاديمية الشرطة

واستهلت مراسم الحفل بكلمة المستشارة الزهراء كمال خالد مدير وحدة مكافحة الفساد وتعارض المصالح  وعضو مجلس الاتحاد الإفريقي الاستشاري لمكافحة الفساد، رحبت فيها بالحضور الكريم معربة عن جزيل الشكر للمستشار حافظ عباس رئيس الهيئة؛ لتقديم الدعم الكامل وإصداره قرارًا بإنشاء وحدة مكافحة الفساد وتعارض المصالح، ورعايته للمسابقة البحثية التي جاءت نتائجها معبرة عن ما يتمتع به أعضاء النيابة من ملكات بحثية وسعة إطلاع قانوني في مختلف المجالات وثيقة الصلة بمكافحة الفساد.

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