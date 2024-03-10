القصير يهنئ العاملين بالقطاع الزراعي والفلاحين بشهر رمضان

تقدم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بخالص التهنئة، الى قيادات الوزارة والعاملين بها، والعاملين بالقطاع الزراعي في مصر، وجميع الفلاحين، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

وقال وزير الزراعة: يسرني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ان أتقدم بخالص التهنئة الى جميع العاملين بالوزارة والقطاع الزراعي في مصر، ومزارعيها، داعيا المولى عز وجل بأن يجعلها اياما مباركه علينا جميعا ويجعلنا من المقبولين فى هذا الشهر الكريم.

سائلا المولى عز وجل بأن يعيد علينا جميعا الايام بكل خير، بمناسبة هذا الشهر الكريم، أعاده الله على مصر والأمتين العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات.