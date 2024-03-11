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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء المجري يكشف عن خطة لـ ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا

ترامب وأوربان
ترامب وأوربان

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لديه خطة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وأوضح أوربان الذي التقى ترامب في قر إقامته في فلوريدا في مارس الماضي، في مقابلة مع تلفزيون M1، أن ترامب لديه خطط مفصلة للغاية حول كيفية وضع حد لحرب أوكرانيا، لكنني غير مخول بالكشف عن جوهر هذه الخطط".

وأضاف رئيس الوزراء المجري، أن خطة ترامب بشأن كيفية إنهاء الصراع في أوكرانيا "تتزامن مع خطط المجر في مسارات كثيرة".

وأشار إلى أنه لم تكن هناك صراعات عسكرية في أوكرانيا أو في الشرق الأوسط خلال رئاسة ترامب، لذلك نحن نعرف على وجه اليقين ما سيحدث إذا عاد إلى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. 

واختتم أوربان حديثه قائلاً: "نحن نعرف عن رئاسته السابقة، ونعرف من هو الشخص".

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