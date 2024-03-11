لبنان.. حزب الله يعلن شن 12 عملية عسكرية ضد المواقع الإسرائيلية

أعلن حزب الله في لبنان، أنه نفذ عدد من الهجمات العسكرية على المواقع الإسرائيلية على الحدود اللبنانية يوم الأحد.

وقال حزب الله عبر قناته على تليجرام، إنه نفذ عدد الهدمات على مختلف المحاور على الحدود الإسرائيلية مع لبنان، وجاءت كالتالي:

القطاع الشرقي

الساعة 06:20 شن هجوم جوي بمسيرتين ‏انقضاضيتين على مرابض المدفعية في عرعر وأصابت أهدافها بدقة.

الساعة 14:25 استهداف ‌‏التجهيزات التجسسية في موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة ‏وتحقيق إصابة مباشرة.‌‏

الساعة 15:50 استهداف ثكنة ‏معاليه جولان بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة مباشرة.‌‏

الساعة 16:10 استهداف موقع ‏الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.‌‏

الساعة 16:15 استهداف موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.‌‏

الساعة 16:55 استهداف ثكنة معاليه ‏جولان ‏للمرة الثانية بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

القطاع الغربي