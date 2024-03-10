حزب الله يقصف مستوطنة ميرون بعشرات الصواريخ

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إنّ الجنوب اللبناني شهد تصعيدا كبيرا خلال الساعات القليلة الماضية عقب غارات جوية إسرائيلية استهدفت بلدة خربة سلم التي سبق أن استهدفها الاحتلال بمسيرة واغتال قياديا كبيرا بحزب الله فيها خلال شهر يناير.

وأضاف "سنجاب"، في مداخلة عبر "جولة المراسلين"، على قناة "القاهرة الإخبارية": "الاحتلال استهدف أمس منزلا مكونا من طابقين، ما أدى إلى سقوط 5 قتلى وأكثر من 9 جرحى جراء هذا القصف الذي تزامن مع قصف عدة بلدات سواء بالمدفعية أو المسيرات".

وتابع مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت: "وشهد صباح اليوم أيضا، قصفا إسرائيليا بالمدفعية واستهداف إحدى بلدات الجنوب اللبناني بالقصف الذي لم يسفر عن أي خسائر بشرية، وخطط حزب الله للثأر لعملية خربة سلم التي وقعت أمس فأطلق عشرات صواريخ كاتيوشا على مستعمرة ميرون التي تستهدف للمرة الرابعة منذ مطلع العام الجاري، وهي مستعمرة استراتيجية لجيش الاحتلال في الشمال الإسرائيلي، ولم يكتفِ الحزب بهذه العملية، ولكن كانت هناك عملية بمسيرتين تجاه منطقة عرعر حيث جرى استهداف مرابض مدفعية الاحتلال الإسرائيلي بالإضافة إلى 3 عمليات أخرى".