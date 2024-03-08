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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفير المصري: استئناف محادثات القاهرة بشأن لبنان الأسبوع المقبل

السفير المصري في
السفير المصري في لبنان

اعتبر السفير المصري في بيروت علاء موسى أن القول إن محادثات القاهرة بشأن لبنان انهارت هي مبالغة.

وأضاف السفير المصري في لبنان، في مقابلة تبثها قناة الاوتي في اللبنانية، أن ما حدث يأتي ضمن طبيعة التفاوض، حيث سمعنا بأن هذه المفاوضات ستُستأنف بداية الأسبوع المقبل وقد يحصل تطور إيجابي ما يمهد لجولة قد تكون ختامية.

وفي الملف الداخلي اللبناني، كشف السفير المصري الذي التقى اليوم رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن اللجنة الخماسية لا تتحدث عن أسماء، مشدداً على أن التركيبة اللبنانية بنيت على التوافق الداخلي. 

وقال: لذا انا استبعد أن يأتي رئيس بكسر إرادة أحد الأطراف، فالتوافق ضروري بغض النظر عن إسم الرئيس.

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