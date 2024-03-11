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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة الزقازيق تحصد المركز الأول في الملتقى القمي بمعهد إعداد القادة بحلوان

صدى البلد

أكد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق أنه فى ضوء توجيهات القيادة السياسية لتمكين "ذوى الهمم" ، والاهتمام بالموهوبين،حصل الوفد  الطلابي لجامعة الزقازيق من ذوى القدرات الفائقة على المركز الأول في الملتقي القمي للمبادرات الطلابية بالجامعات والمعاهد “دمج الطلاب من ذوى الهمم والأسوياء” والمقام تحت شعار "مبدعون باختلاف٣"بنسخته الثالثة ، بمعهد إعداد القادة بحلوان بمشاركة ٢٣ جامعة مصرية ، للعام الجامعى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ، خلال الفترة من الأربعاء الموافق ٦ مارس حتى الأحد ١٠ مارس ٢٠٢٤.


أضاف رئيس جامعة الزقازيق أنه فاز بالمركز الأول الطالبة دينا ابراهيم السيد بكلية الآداب ضمن مبادرة "مبتكرون" بالمجموعة الأولى ، بينما فاز بالمركز الرابع الطالب معاذ حامد ابراهيم بكلية الحاسبات والمعلومات في مبادرة "قاموس الإشارات الموحد " ضمن المجموعة الرابعة.

وتقدم رئيس الجامعة، بخالص التهنئة لأبنائه الطلاب والمشرفين على وفد الجامعة على تميزهم وتحقيق مراكز متقدمة بالملتقى ، مشيراً إلى دور الدولة المصرية دائمًا فى الاهتمام بأبنائها الطلاب من ذوي القدرات الفائقة، من خلال برامجها ومبادراتها التى تهدف إلى توفير البيئة المناسبة لتطوير مهاراتهم وتعزيز مشاركتهم في جميع المجالات.

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كما أكد "الدرندلى" على حرص الجامعة على مشاركة طلابها من ذوي الهمم في مختلف الأنشطة والفعاليات داخل الجامعة أو خارجها، وذلك إيماناً منها بقدراتهم الفائقة، وما يمتلكونه من مواهب وإبداعات تسهم في تحقيق التنمية، باعتبارهم مثال للعزيمة والإرادة، بجانب تميزهم أكاديمياً واجتماعياً.

جدير بالذكر أن اليوم الختامى للملتقى شهد تقديم المجموعات الطلابية لعروض تقديمية عن مبادراتهم أمام لجنتي تحكيم متخصصة، ضمت نخبة من أساتذة الجامعات المصرية.

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