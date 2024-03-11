وزارة الصحة تنهي أزمة وجبات الأطباء النوبتجيين

تلقت النقابة العامة للأطباء، تأكيدات من وزارة الصحة والسكان، في وقت متأخر من مساء الأحد، بعودة صرف الوجبات الغذائية للأطباء النوبتجيين الذين يقضون 12 أو 24 ساعة متصلة على رأس العمل بالمستشفى، والتي كان قد صدر قرار بوقفها، بدعوى أنهم يعملون بنظام الـ 36 ساعة أسبوعيا وليس بنظام الساعات الإضافية، بناء على فتوى من الإدارة العامة للفتوى والبحوث الفنية بوزارة الصحة.

وكانت النقابة العامة للأطباء قد تلقت العديد من الشكاوى، بشأن وقف صرف الوجبات الغذائية للأطباء بعدد من المستشفيات، فيما ناقش مجلس النقابة العامة تلك الشكاوى خلال اجتماعه الأخير وقرر مخاطبة وزارة الصحة، ومطالبتها بإلغاء هذا القرار، والالتزام بالقرار الوزاري رقم (783) لسنة 2016، الذي ينظم صرف وجبات الغذاء لمن يعمل 12 ساعة متصلة بغض النظر عن نظام الساعات التي يعمل بها، وهو ما استجابت له الوزارة وأصدرت تعميما للمستشفيات بعودة صرف الوجبات مرة أخرى.

وطالبت النقابة المستشفيات التي أوقفت صرف الوجبات الغذائية للأطباء، بعودة صرفها فورا.

من جهته، أكد نقيب الأطباء د أسامة عبد الحي علي حق الأطباء وأعضاء الفريق الطبي في صرف الوجبة الغذائية طالما أنهم يعملون 12 ساعة متواصلة، مشيرا إلى أن هذا أمر مُطبق في كل دول العالم.

وشدد عبد الحي، على ضرورة العمل على تحسين أحوال الأطباء، وبيئة العمل داخل المستشفيات، بدلا من إلقاء مزيد من الأعباء على عاتقهم وخلق مشاكل جديدة.