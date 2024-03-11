عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزارة الصحة تنهي أزمة وجبات الأطباء النوبتجيين

نقابة الأطباء - أرشيفية
نقابة الأطباء - أرشيفية

تلقت النقابة العامة للأطباء، تأكيدات من وزارة الصحة والسكان، في وقت متأخر من مساء الأحد، بعودة صرف الوجبات الغذائية للأطباء النوبتجيين الذين يقضون 12 أو 24 ساعة متصلة على رأس العمل بالمستشفى، والتي كان قد صدر قرار بوقفها، بدعوى أنهم يعملون بنظام الـ 36 ساعة أسبوعيا وليس بنظام الساعات الإضافية، بناء على فتوى من الإدارة العامة للفتوى والبحوث الفنية بوزارة الصحة.

وكانت النقابة العامة للأطباء قد تلقت العديد من الشكاوى، بشأن وقف صرف الوجبات الغذائية للأطباء بعدد من المستشفيات، فيما ناقش مجلس النقابة العامة تلك الشكاوى خلال اجتماعه الأخير وقرر مخاطبة وزارة الصحة، ومطالبتها بإلغاء هذا القرار، والالتزام بالقرار الوزاري رقم (783) لسنة 2016، الذي ينظم صرف وجبات الغذاء لمن يعمل 12 ساعة متصلة بغض النظر عن نظام الساعات التي يعمل بها، وهو ما استجابت له الوزارة وأصدرت تعميما للمستشفيات بعودة صرف الوجبات مرة أخرى.

وطالبت النقابة المستشفيات التي أوقفت صرف الوجبات الغذائية للأطباء، بعودة صرفها فورا.

من جهته، أكد نقيب الأطباء د أسامة عبد الحي علي حق الأطباء وأعضاء الفريق الطبي في صرف الوجبة الغذائية طالما أنهم يعملون 12 ساعة متواصلة، مشيرا إلى أن هذا أمر مُطبق في كل دول العالم.

وشدد عبد الحي، على ضرورة العمل على تحسين أحوال الأطباء، وبيئة العمل داخل المستشفيات، بدلا من إلقاء مزيد من الأعباء على عاتقهم وخلق مشاكل جديدة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقوبة صارمة تهدد الزمالك| تصرف مفاجئ من شيكابالا والسعيد بعد خسارة الكأس.. ماذا حدث بغرفة الملابس؟

اعتذر لشيكابالا.. مفاجأة مدوية حول إمام عاشور خلال لقاء القمة

نجا من الموت.. لاعب الزمالك يتعرض لحادث سير

قرار عاجل بحصر الغياب بالمدارس خلال رمضان وإجراءات قانونية ضد الطلاب المتغيبين

غياب محمد رمضان عن مسلسلات رمضان 2024 وظهوره في عمل آخر

بداية غير موفقة.. نجيب ساويرس يعلق على تصريحات إبراهيم حسن بشأن صلاح

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن اللحوم.. وانخفاض جديد في أسعار الزيت والأرز

سيف زاهر يعلن عن مفاجأة بشأن إمام عاشور

ترشيحاتنا

25 مليون جنيه.. الداخلية تلاحق تجار العملة

كتل هوائية صحراوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم

هجوم محتمل بمسيرة من حزب الله على مستوطنات حدودية والاحتلال يلقي منشورات

دعاء قبل الإفطار مستجاب.. ردده يوميا قبل الآذان بدقائق

الذهب يرتفع في أول أيام رمضان.. تعرف على الأسعار

هل هلال رمضان.. السفيرة الأمريكية بالقاهرة تهنئ المصريين بالشهر المبارك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا استهدف الحرس الإمبراطور الروماني إيل جبل ووالدته

اقتصادية جدا .. طريقة عمل الكنافة بالمهلبية بدون فرن

في أول أيام رمضان.. استقرار أسعار الفراخ البيضاء والبيض بالأسواق

منكوشة .. ريهام حجاج بإطلالة تثير الجدل في أول يوم رمضان

فيديو

غدًا.. محمد سامي يكشف سبب إصراره العمل مع زوجته في برنامج أسرار

دراما رمضان 2024| ماجد المصري يروج لتتر مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي»

حركات مسيئة.. تطورات أزمة شيكابالا مع جمهور الأهلي

نوبو العالمي.. ممثل أمريكي يعلن افتتاح مطعمه الجديد في رأس الحكمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ