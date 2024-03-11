يتردد قطاع عريض من المواطنين على مكاتب البريد وذلك لقضاء خدماتهم والتي تتطلب الذهاب إلى إليها، وتزامناً مع بدء شهر رمضان المبارك فقد أعلنت الهيئة القومية للبريد مواعيد عمل البريد المصري في شهر رمضان 2024 في جميع مكاتب البريد والأكشاك البريدية والسيارات المتنقلة، بالإضافة لعمل المكاتب خلال يومي الجمعة والسبت، لجانب عمل المكاتب الرئيسية في الفترات الليلية من أجل التسهيل على المواطنين وتقديم الخدمات إليهم طيلة الشهر الفضيل.

صدى البلد يستعرض مواعيد عمل مكاتب البريد في شهر رمضان 2024

تقرر تعديل مواعيد عمل مكاتب البريد طيلة شهر رمضان المبارك؛ على مستوى الجمهورية، والتي تصل لـ4500 مكتب بريد، حيث ستبدأ الفترة الصباحية من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا، كما وستعمل جميع المكاتب الرئيسية والأكشاك البريدية وسيارات البريد المتنقلة بكل المحافظات في فترة العمل مسائية حتى الساعة 4 عصرًا.

مكاتب بريد تعمل بالفترات المسائية

تقرر تشغيل 109 مكاتب بريدية على مستوى الجمهورية خلال الفترة الليلية في شهر رمضان المبارك، حيث ستبدأ مواعيد العمل من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 11 عشرة ليلًا؛ لتيسير حصول المواطنين على الخدمات في شهر رمضان،

كما تقرر تشغيل الأكشاك البريدية وبعض مكاتب البريد وسيارات البريد المتنقلة على مستوى الجمهورية يوم الجمعة من كل أسبوع.

هذا وستبدأ مواعيد العمل فيها من الساعة 10 صباحًا حتى 4 عصرًا، مع تشغيل مناطق التوزيع الرئيسية طيلة فترات العمل الليلية، حيث ستبدأ مواعيد العمل بها من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 12 ليلًا، لتوفير أفضل الخدمات للشحن السريع وتوصيل الطرود بأقصى سرعة ممكنة خلال شهر رمضان المبارك.