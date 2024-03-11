الداخلية تنظم رحلات ترفيهية لأسر الشهداء.. صور

قامت وزارة الداخلية بتنظيم رحلات ترفيهية لعدد من أسر الشهداء حيث تم اصطحابهم لزيارة بعض المعالم السياحية والمناطق الأثرية، تم خلالها توزيع بعض الهدايا العينية على الأطفال وتقديم التهنئة لأسر الشهداء بتلك المناسبة الوطنية التى تؤكد على أن الشرطة المصرية مازالت تقدم التضحيات للدفاع عن أمن الوطن والمواطنين.

ومن جانبهم أعرب أسر الشهداء عن تقديرهم وإعتزازهم بتلك الزيارات التى تؤكد حرص وزارة الداخلية على تقديم الدعم وتكريم أبنائهم شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم لتحقيق الأمن والإستقرار ومشاركتهم كافة الإحتفالات والمناسبات الدينية والوطنية.

وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل مع أسر شهداء الشرطة تقديراً وعرفاناً بما قدمه ذويهم من بطولات وتضحيات من أجل حفظ أمن وإستقرار الوطن.





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