مليون و700 ألف صاروخ.. الأمن يُداهم مصنع ألعاب نارية في الفيوم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تصنيع الألعاب النارية والاتجار فيها.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم من ضبط كلاً من (سائق ، عامل "لهما معلومات جنائية") حال استقلالهما سيارة "ربع نقل" ملك أحدهما بدائرة مركز شرطة أبشواى وعُثر بداخلها على (40 كرتونة ألعاب نارية بإجمالى "مليون" صاروخ بأحجام وأشكال مختلفة) وبسؤالهما عن مصدر المضبوطات أقرا بقيامهما بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية بمنزل أحدهما بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المنزل المشار إليه وعُثر بداخله على (30 كرتونة بإجمالى 700 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام والأشكال - كمية من خامات وأدوات ومعدات التصنيع).. وإعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والتربح.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.