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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أذان المغرب اليوم فى القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسوان وباقي المحافظات

افطار رمضان
افطار رمضان

أصبح أذان المغرب محل بحث الكثير من الصائمين فى أول يوم رمضان اليوم، الأثنين 11 مارس على محرك البحث العالمي “جوجل”، وقد ازداد البحث على اذان المغرب اليوم ومواقيت الصلاة أول يوم رمضان وعدد ساعات الصوم، ومع كل يوم فى رمضان يبحث الكثير عن موعد اذان المغرب، لذا ينشر موقع صدى البلد موعد أذان المغرب اليوم فى القاهرة والاسكندرية واسوان وباقي المحافظات.

أذان المغرب اليوم  
ويأتي أذان المغرب فى تمام الساعة ٦:٠١ م

موعد الإفطار أول يوم رمضان 2024
٦:٠١ م

دعاء رمضان .. يجبر الله بخاطرك مثل سيدنا محمد

دعاء أول يوم رمضان 2024.. ردده يفتحها الله عليك من حيث لا تحتسب

مواقيت الصلاة أول يوم رمضان 2024

العصر: 03:30
المغرب: 06:08
العشاء: 07:26

مواقيت الصلاة في القاهرة والإسكندرية وأسوان والمحافظات اليوم

معجزة ربانية تحدث في أول ليلة من رمضان.. 5 عجائب اغتنموها

اذان المغرب اليوم 

الجيزة ٦:٠١ م

الاسكندرية ٦:٠٦ م

مرسى مطروح ٦:١٧ م

الاسماعيلية ٥:٥٧ م

الواحات ٦:١١ م

البحر الأحمر ٥:٥١ م

المنصورة ٦:٠٠ م

قنا ٥:٥٦ م

اسوان ٥:٥٦ م

الأقصر ٥:٥٦ م

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