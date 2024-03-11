أذان المغرب اليوم فى القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسوان وباقي المحافظات

أصبح أذان المغرب محل بحث الكثير من الصائمين فى أول يوم رمضان اليوم، الأثنين 11 مارس على محرك البحث العالمي “جوجل”، وقد ازداد البحث على اذان المغرب اليوم ومواقيت الصلاة أول يوم رمضان وعدد ساعات الصوم، ومع كل يوم فى رمضان يبحث الكثير عن موعد اذان المغرب، لذا ينشر موقع صدى البلد موعد أذان المغرب اليوم فى القاهرة والاسكندرية واسوان وباقي المحافظات.

أذان المغرب اليوم

ويأتي أذان المغرب فى تمام الساعة ٦:٠١ م

موعد الإفطار أول يوم رمضان 2024

٦:٠١ م

العصر: 03:30

المغرب: 06:08

العشاء: 07:26

الجيزة ٦:٠١ م

الاسكندرية ٦:٠٦ م

مرسى مطروح ٦:١٧ م

الاسماعيلية ٥:٥٧ م

الواحات ٦:١١ م

البحر الأحمر ٥:٥١ م

المنصورة ٦:٠٠ م

قنا ٥:٥٦ م

اسوان ٥:٥٦ م

الأقصر ٥:٥٦ م