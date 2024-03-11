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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رمضان 2024 … تعرف على جدول حفلات الحضرة

صدى البلد

تستعد فرقة "الحضرة" للإنشاد الصوفي، بقيادة المنشد نور ناجح، لإحياء عدة حفلات خلال أيام شهر رمضان المبارك.

 

تقام حفلات "الحضرة" في أماكن مختلفة بالقاهرة وبعض المحافظات، وهي كالآتي:

الأربعاء 13 مارس.. الإسماعيلية
الخميس 14 مارس.. النادي الأهلي فرع الشيخ زايد 
الخميس 21 مارس.. النادي الأهلي فرع الجزيرة
الجمعة 22 مارس.. المسرح المكشوف في دار الأوبرا المصرية
الخميس 28 مارس.. النادي الأهلي فرع مدينة نصر 
الجمعة 29 مارس.. النادي الأهلي فرع التجمع 
الخميس 4 أبريل.. كفر الشيخ

كما ستقوم فرقة "الحضرة" بالإعلان عن مواعيد إقامة حفلات أخرى لاحقا.

من ناحية أخرى، طرحت "الحضرة" عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أغنية جديدة بعنوان "إنا لك صُمنا"، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

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أغنية "إنا لك صُمنا"، من كلمات هشام الحلي، ألحان روحي الخماش، توزيع نور ناجح.

الأغنية من التراث العراقي وتم تسجيلها لأول مرة بالإذاعة العراقية عام 1957، وتعيد الفرقة تقديمها بشكل جديد من خلال فيديو كليب من تصوير وإخراج عمرو عيسى.

"الحضرة" هي فرقة إنشاد صوفي أسسها الفنان نور ناجح عام 2015، وتهدف إلى نقل تراث الحضرات الصوفية المصرية من المجالس والساحات والجوامع إلى المسارح.

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