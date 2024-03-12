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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

لا أستطيع الاستغناء عن قطرة الأنف فهل تفسد الصوم؟.. مركز الأزهر يجيب

صدى البلد

قال الشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى ردا على سؤال تقول صاحبته: “لا أستطيع الاستغناء عن نقط الأنف فهل ستؤثر على الصيام؟”: عليك أن تضعى نقط الأنف ليلا، لأن وضعها فى نهار رمضان سيؤدى إلى إفساد صومك. لأنها ستنزل إلى الجوف وتفطرك.

وأضاف “عرفة” خلال فيديو البث المباشر عبر صفحة صدى البلد على “فيس بوك” للرد على أسئلة الصائمين، أما فى حالة الضرورى كأن حدث لك تعبا مفاجئا ولا بد معه من وضع نقاط الأنف فضعيها وأكملى صيام اليوم وعليك القضاء بعد رمضان.

فى سياق متصل قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق في رده على سؤال ما حكم استخدام نقط الأنف والأذن والعين أثناء الصيام؟: يجعلون وضع النقط فى الأنف (ويسمى عندهم الاستعاط أو الإسعاط أو السعوط) مفسدا للصوم إذا وصل الدواء إلى الدماغ، فإذا لم يجاوز الخيشوم فلا قضاء فيه.

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وأشار «جمعة» إلى أن ذلك ينطبق أيضا على وضع النقط فى الأذن، حيث ذهب جمهور الفقهاء، والأصح عند الشافعية، إلى أن الصوم يفسد بالتقطير فى الأذن إذا كان يصل إلى الدماغ، بينما يرى بعض الشافعية كالقاضى حسين والفوراني - وصححه حجة الإسلام الغزالى - أنه لا يفطر؛ ذهابا منهم إلى أنه لا يوجد منفذ منفتح حسا من الأذن إلى الدماغ، وإنما يصله بالمسام كالكحل

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