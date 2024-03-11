القطاع الخاص أبرزها.. توصيات عاجلة لمقرر أولويات الاستثمار بالحوار الوطني| خاص

أعلن النائب الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، عددًا من التوصيات بشأن إدارة الملف الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

مشاركة القطاع الخاص

وأضاف “محسب”، في ندوة بموقع “صدى البلد”، أن من أبرز التوصيات مشاركة القطاع الخاص فينبغي أن يقود عجلة التنمية الاقتصادية الفترة المقبلة، إضافة إلى ضرورة سرعة تعديل قانون الاستثمار لكي يتضمن فكرة المستثمر المباشر الأجنبي وتذليل العقبات أمامه، مطالبا بسرعة إعلان الدولة خروجها بشكل مباشر من القطاعات، وتوفير فرص نجاح القطاع الخاص وعزم الدولة علي تذليل العقبات أمام القطاع الخاص.

وأشار مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إلى أن الحوار الوطني كان له بصمة قوية في وضع الاقتصاد المصرى علي الطريق الصحيح، فبعد إجراء الحوار اختلف وضع الاقتصاد وأصبح الآن شيء آخر، مؤكدًا أن الفترة المقبلة لن يكون هناك اختلاف بين مجلس النواب والمتخصصين في الشأن الاقتصادي وبين قرارات الحكومة لسبب وجود عنصر المشاركة بين الجميع عن طريق الحوار الوطني.